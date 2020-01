– De kreftene som har jobbet målbevisst og lenge for at det ikke skal være sykehus i Rana, de er ikke hørt, sier Rana-ordfører Geir Waage (Ap).

Han var tydelig lettet etter at Bent Høie i dag gikk inn for to sykehus på Helgeland, i Sandnessjøen og omegn og i Mo i Rana.

Men selv om Waage er fornøyd, har han også en betydelig innvending. Høie fulgte nemlig styret i Helse Nord og vil ha hovedsykehuset til Sandnessjøen, med administrasjon og ledelse.

Dette er funksjoner som i dag er plassert i Rana.

– Forundret

– Jeg er forundret over at Høie uten utredning og uten høring går inn for at ledelsen skal til Sandnessjøen, sier Waage.

Rana-ordføreren mener spørsmålet om hvor ledelsen skal plasseres, burde vært utredet i konseptfasen.

– At Høie går rett på dette, det forundrer oss.

Waage mener Helgelandssykehuset vil tape på at ledelsen flyttes fra Rana.

– De ansatte som berøres vil neppe flytte til «Sandnessjøen eller omegn». Hvis dette gjennomføres i hurten og sturten uten noen utredning frykter jeg at mange av de som sitter i ledelsen vil finne seg andre jobber. Da vil Helgelandssykehuset miste kompetanse og det er kritisk i den fasen vi skal inn i.

Ordføreren sier at de nå vil se på alle sider av vedtaket om å flytte ledelsen.

– Mange spør seg om dette kan gjøres uten noen form for drøftelse eller høring. Eller om det bryter med helseforetaksmodellen at foretaksmøtet tar stilling i slike diskusjoner som strengt tatt ligger til helseforetaket å avgjøre.

Bent Høie avviser omkamp. – Det har vært en fair fight. Å starte en omkamp her vil være å sløse vekk tid og ressurser. Dette vedtaket står seg godt og politisk. Alle partier i Nordland gikk for dette, bort sett fra et parti som gikk inn for ett stort sykehus sør for Korgfjellet.

– En god porsjon politisk kompromiss

Sør for Korgfjellet er det 12 ordførere som har kjempet for at Helgeland skulle ha ett, stort sykehus plassert nettopp sør for Korgfjellet.

Selv om de ikke fikk det helt som de ville, er det likevel rimelig fornøyd.

– Vi innser imidlertid at dagens vedtak inneholder en god porsjon politisk kompromiss, som våre kommuner erkjenner kan være nødvendig i en region der sykehusstriden har vært svært splittende over tid, skriver de i en felles pressemelding.

Blant de 12 ordførerne er Alstahaug-ordfører Peter Talseth og Vefsn-ordfører Berit Hundåla.

At det er Sandnessjøen som er «vinneren» er ordførerne fornøyd med.

– Helseministeren har med dette erkjent våre 12 kommuners viktigste budskap, at framtidens akutte og spesialiserte helsetjenester må, og skal, ligge i Sandnessjøen og omegn, tilgjengelig for hele befolkningen i hele regionen. Dette er vi svært glade for.