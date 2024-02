Politiet fikk melding klokka 07.39 om en båt i Rønvik marina som lå med slagside og muligens ville gå ned.

Brannvesenet og redningsskøyta ble sendt til stedet.

Ifølge brannvesenet er det ikke mulig å berge båten, som skal være en oppdrettsbåt.

– Det er ingen grunn til å tro at det er personer om bord i båten. Båteier er varslet, melder politiet på X.

Lørdag er det ventet at den tredje stormen skal treffe kysten av Norge.

Denne gangen er at Helgeland og nordlige deler av Trøndelag som rammes hardest.

– Vi venter svært kraftige vindkast enkelte steder på 35–43 m/s fra vest, sterk storm på kysten, twitrer Meteorologene

Her er båten i ferd med forsvinne under havoverflata. Foto: Kasper Beddari

Tredje stormen på én uke treffer kysten lørdag

Det har vært en værhard uke for store deler av kysten.

Mandag denne uken fikk store deler av kysten smake på værkreftene da en ikke-navngitt herjet.

Onsdag skjedde det på nytt. Denne gangen hadde stormen fått navnet «Ingunn» - uten at det ble noe hyggeligere av den grunn.

Ødeleggelsene lot ikke vente på seg, og én person er alvorlig skadd etter at en stor port blåste over en mann i 50-årene i Nordland.

Lørdag treffer den tredje stormen denne uken kysten av Norge - og for enkelte områder kan det bli enda heftigere enn under «Ingunn».

– Nok en gang er det en storm på vei inn mot kysten av landet.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sukker.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en så kraftig storm, som dekker så store områder, som det «Ingunn» gjorde.

– Det er tre såpass kraftige stormer på rad, og de har vært uvanlig kraftige. Men sammenlignet med både den på mandag og onsdag, så dekker denne stormen et mindre område.

Kommer rett inn mot land

Den kommer rett inn mot land, og skjærer ikke langs kysten. Stormsenteret er ventet å treffe rundt Saltfjellet lørdag ettermiddag.

– Denne gangen er det hovedsakelig Helgeland og Trøndelag som er mest utsatt for det kraftigste været. Lengre nord i Nordland er det fortsatt usikkert på hvordan vinden vil slå ut der.

Lørdag vil det gradvis øke på fra morgentimene, før det virkelig treffer kysten sent formiddag eller tidlig ettermiddag.

– Vi får full eller sterk storm fra sørvest, før vinden dreier til vest. Per nå er det sørlige delen av Helgeland og det gamle Nord-Trøndelag som får det heftigste været. Blir også en del vind langs kysten av Møre og Romsdal. Det kan også bli liten storm inn Trondheimsfjorden.

Deler av Trøndelag vil merke vinden enda mer enn under «Ingunn», mens andre områder vil merke mindre vind denne gangen.

– I tillegg blir det snø- og haglbyger, som kan føre til snøstorm i enkelte områder. Sør i Trøndelag ser det ut som temperaturen er for høy, men for nordlige Trøndelag og Helgeland vil nedbøren kunne komme som snø i tillegg. Da vil vi kunne få snøstorm, særlig i indre og høyereliggende områder. På kysten vil nedbøren komme som regn eller sludd.

Stor spenning knyttet til åpningsseremonien

Åpningen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad skjer i Bodø i kveld. Det er knyttet stor spenning til hvordan været vil påvirke åpningsfesten.

Åpningen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad skjer i Bodø i kveld. Det er knyttet stor spenning til hvordan været vil påvirke åpningsfesten. Foto: David Engmo / Bodø2024

Meteorologen kan ikke si noe eksakt om hvordan vinden vil treffe Bodø.

– Det er avhengig av hvor stormsenteret vil treffe. Man må legge til at værutsiktene for lørdag kveld i Bodø er usikkert. Det ligger an til å få en periode på ettermiddag/kveld hvor det skal bli ganske rolig, og så tar vinden seg opp utover kvelden når vinden dreier mot nordvest. Men vi er ikke på farevarsel-nivå, sier Granerød.

Disse vei- og båtstrekningene er stengt i Nordland:

EV6 Saltfjellet er stengt pga uvær.

RV77 Graddis - stengt på svensk side. Ny vurdering klokken 12.00

Ferjestrekning Jektvik-Kilboghavn innstilt pga uvær.

Værforbehold for Levang - Nesna Rute 18-335

Værforbehold for Nesna - Nesnaøyene Rute 18-336