Jobbar for å sikre tak som er i ferd med å losne i Romsdal

Brannvesenet i Elnesvågen rykker ut til ei bygning ved Jendem skule i Hustadvika kommune for å sikre eit tak som held på å losne i vinden. Arnfinn Klausen i 110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser at det er snakk om taket på gymsalen som ligg ved skulen. Brannvesenet er på staden no og skal ta seg opp på taket for å undersøke situasjonen.

– Målet er å sikre taket og å hindre at det losnar, fortel Klausen.