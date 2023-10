Barnehagebarn i Hadsel fikk påvist E. coli

Det er påvist en sykdomsfremkallende variant av E. coli- bakterien, EHEC, hos et barn i Søndre barnehage i Hadsel Kommune.

Det opplyser kommunen i en melding.

Barnet har testet positivt på bakterien, og har blodprøver som peker mot potensielle komplikasjoner av dette. Barnet er ivaretatt av barneavdelingen ved Nordlandssykehuset. I tillegg er det ett barn til med symptomer som er til utredning ved Nordlandssykehuset.

E.coli omfatter en stor gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste av disse bakteriene gir ikke sykdom hos mennesker eller dyr, men noen av bakteriene har evne til å fremkalle sykdom, først og fremst diaré.

– Vi forstår at folk blir bekymret når noe slikt oppstår. Heldigvis er risikoen for komplikasjoner lav. Uansett har vi gjort tiltak for å hindre videre smitte, og å finne de som potensielt er smittet, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.