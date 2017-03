Barnehage i Mo i Rana får pris

Kirketunet barnehage i Mo i Rana får i dag årets digitale barnehagepris for prosjektet "bobler". Barnehagen utmerket seg fordi de har tatt i bruk digitale verktøy i tilvenningsfasen til de minste barna. Prisen deles av Senter for IKT i utdanningen under DAB (Digital Arena Barnehage)-konferansen i Trondheim.