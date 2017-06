Barna har forklart seg i retten

Det siste av de tre barna fikk forklare seg først på dag to av rettssaken mot kvinnen i 40-årene. Moren er tiltalt for grov mishandling, blant å for ha slept eller dratt fornærmede i øret og i håret, og for å ha slått sønnen med flat hånd i bakhodet og på ryggen. Sønnen som i dag forklarte seg, sa han slet med å huske enkeltepisoder.