Statssekretær Astrid Bergmål i Olje – og energidepartementet svarer dette på e-post til NRK:

1: Hva er gjort for å øke beredskapen rundt gassrørledningene på norsk sokkel?

Hendelsene i Østersjøen gjorde at regjeringen besluttet å skjerpe beredskapen ytterligere knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Ikke bare for å forebygge en slik hendelse som vi så i Østersjøen, men også andre mulige trusler som fremdeles kan komme via nettet eller på andre måter. Selv om vi ikke har indikasjoner på at det er noen direkte trusler rettet mot Norge spesielt, har regjeringen skjerpet beredskapen etter at krigen brøt ut. Forsvaret viser også mer tilstedeværelse og patruljer med styrker på eksempelvis land, i luften, på sjøen (for eksempel kystvaktskip), under vann og i Cyber-domenet. Forsvaret og andre beredskapsetater vil ikke gå mer i detaljer rundt hva disse tiltakene konkret er, da nettopp informasjon rundt hvilke tiltak som er iverksatt kan svekke sikkerheten.

2: Hva ble gjort etter Nord stream sabotasjen i Østersjøen i 2022?

Virksomheter i kraftforsyningen er underlagt et strengt sektorregelverk, som blant annet stiller krav til fysisk sikring, IKT-sikkerhet og reparasjonsberedskap. Regelverket har som formål å sørge for at kraftforsyningen opprettholdes, og at normal forsyning gjenopprettes i ekstraordinære situasjoner.

3: Hvilke tiltak/beredskap planlegges det for?

Regelverket stiller krav til virksomheter i kraftforsyningen skal ha beredskapsplaner. Beredskapsplanene skal blant annet omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved store ulykker, vesentlige skader, trusselsituasjoner, rasjonering og andre ekstraordinære situasjoner som kan påvirke kraftforsyningens drift og sikkerhet. Dette omfatter også gjenopprettingsplaner og reparasjonsberedskap. Dette innebærer at de skal ha nødvendig personell, kompetanse og ressurser til å holde driften gående, gjenopprette funksjon og gjennomføre oppgaver som kreves under alle ekstraordinære situasjoner på en sikker og effektiv måte.

4: Anser dere sikkerhetssituasjonen alvorlig?

Det er i forbindelse med den pågående situasjonen, innført økt årvåkenhet rundt fysiske anlegg og IKT i kraftforsyningen, med lav terskel for å varsle myndighetene. Virksomhetene er også blitt bedt om å gjennomgå sine beredskapsplaner. NVE er beredskapsmyndighet, og rapporterer om at virksomheter i kraftforsyningen tar situasjonen på høyeste alvor.

5: Bør ikke Norge lete etter flere gassfelt?

Vi skal videreutvikle, ikke avvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Vi skal fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, og da må vi fortsatt lete etter mer olje og gass. Dette er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Samtidig ønsker vi å utvikle nye teknologier og løsninger som gjør at vi kan både kutte utslipp i Norge og bidra til at utslipp kan kuttes andre steder i verden.