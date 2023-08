Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks 600 bæsjeposer ble delt ut i Lofoten i sommer

Resultatet er en halvering av mengden av menneskelig avføring i området

Forsøket ble en suksess, men det er kostnader og ressurser knyttet til det

Må man, så må man, også i skog og mark.

Midt i den travleste turistsesongen i sommer var Lofoten først ute i Norge med å teste bæsjeposer for mennesker.

Bakgrunnen for prøveprosjektet er at mange besøkende i Lofotodden nasjonalpark bæsjer i naturen, nær bekker der folk fyller vannflaskene sine.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tok vannprøver i en bekk ved Kvalvika i Lofotodden Nasjonalpark og fant de høye verdier av E. coli.

– Folk fortalte at de hadde blitt syke etter å ha drukket vann fra bekkene, fortalte NINA-forsker Rose Keller.

Hun flyttet fra USA til Norge for tre år siden. Ideen om bæsjeposene tok Keller med seg fra hjemlandet, hvor hun forsket på besøksforvaltning i Denali nasjonalpark i Alaska.

Selv om E. coli utgjør en viktig del av normalfloraen i tykktarmen hos mennesker og dyr, kan man bli syk av å få den i seg via mat og drikke.

Å ta en slurk fra en vannflaske som er fylt opp fra en bekk i et turistområde, kan med andre ord gi diaré og magesmerter, og alvorlig sykdom.

600 poser revet vekk

I juli kom det opp skilt, et stativ med poser og en avfallskonteiner ved Torsfjorden og på Innersand, ved innfallsportene og stistartene til Kvalvika.

Fra starten av juli har det blitt delt ut nesten 600 bæsjeposer i området.

Nasjonalparkforvalter, Ole-Jakob Kvalshaug, sier forsøket ble en suksess.

– De aller fleste er opptatt av problemstillingen og er overveiende positive til posene. Men folk er forskjellige. Noen mener at toalettavfall er et naturlig produkt og at man må kunne gjøre fra seg hvor man vil.

– Forskerne fra NINA har også undersøkt naturen etter testperioden. Deres tilbakemelding er at det var klart mindre toalettavfall i testområdet etter at bæsjeposene ble tatt i bruk, sier Ole-Jakob Kvalshaug.

De svenske turistene Sofie Lagerström og Frida Östlin Dahlgren fra Sverige besøker Lofoten for første gang nå på tampen av sommeren.

Selv om alle bæsjeposene er delt ut for denne gang, kunne de to 20-åringene gjerne gjort fra seg i en pose når de er på tur.

– Det er kjempeviktig at det finnes fasiliteter som gjør at naturen ikke tar skade. Jeg hadde absolutt kunne brukt en slik pose, sier de.

Turistene Sofie Lagerström og Frida Östlin Dahlgren i Sverige synes bæsjeposer for mennesker er en dårlig ide. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Nå skal erfaringene fra Lofoten brukes for å se om dette kan være en av løsningene for å forhindre forurensing og tilgrising av naturen.

Halvering av toalettavfall

Ifølge NINA-forsker Rose Keller har posene ført til rundt en halvering av mengden av menneskelig avføring i området der de ble delt ut.

Men ifølge nasjonalparkforvalter, Ole-Jakob Kvalshaug må det fortsatt bygges flere toaletter der folk parkerer bilene sine.

– Bæsjeposene løser ikke alle problemer. Det er først og fremst et supplement, som skal brukes der det ikke finnes toaletter. Posene har også en kostnad. Vi ser også at det kan være ressurskrevende å følge opp ordningen.

Drittlei «Bæsjeggen»

Populære Besseggen gikk i mange år under det illeluktende klengenavnet Bæsjeggen.

Men det er lenge siden, ifølge Mai Bakken som er daglig leder for Norsk fjellsenter og Klimapark.

Besseggen har vært et populært reisemål gjennom flere tiår, og har årlig rundt 60 000 besøkende. Med en total stigning på 1100 meter og nesten 14 kilometer er det en krevende tur som mange bruker åtte til ti timer på. Foto: Hallvard Østrem / NPK

– I dag sørger patruljer som er ute flere ganger i uka for å holde det rent og ryddig. De har med seg gassbrenner og brenner opp det de finner av søppel og spor etter dobesøk.

Bakken forteller at patruljene har ført til at folk ikke går på do i naturen på samme måte som tidligere.

Også på Galdhøpiggen var menneskeavføring et problem. Der ble problemet løst med å forsterke toalettkapasiteten på Juvasshytta og bygge et toalett opp på selve Galdhøpiggen.

Likevel synes Bakken bæsjeposer for mennesker er en god ide.

– Alle bør rydde opp etter seg i naturen og ta med alt søppel tilbake.

Nasjonalparkforvalter Mari Melbø Rødstøl i Reinheimen nasjonalparkstyre har ikke vurdert å dele ut bæsjeposer til turister.

– Det er et kjempebra tiltak, men foreløpig har vi ikke det trykket på stiene våre. Vi Har hatt problemer på Slettvikan. Men der har vi fått på plass toaletter, sier Rødstøl.

Infotavler på Preikestolen

Preikestolen er også et yndet turistmål i sommersesongen.

Også har man slitt med at noen turister ødelegger idyllen ved å gjøre fra seg i buskene på vei oppover. På solrike dager kunne det stinke avføring.

Nærmere 300.000 turister tar hvert år turen opp til Preikestolen i Forsand i Rogaland. Foto: NRK

Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen forteller at problemet ble tatt skikkelig tak i.

– Vi har diskutert slike poser, men vi hadde ikke lyst å gjøre det. Vi valgte å utvide toalettkapasiteten. I tillegg har vi begynt å informere på digitale skjermer om at det ikke finnes toaletter før du er nede igjen. Det har virket.

Hundeposer ved Trolltunga

Åse Marie Evjen er daglig leder i Trolltunga AS. Hun forteller at det ikke finnes offentlige toalett langs stiene i fjellet.

I fjor besøkte mer enn 80.000 mennesker Trolltunga. Foto: NRK-TIPSAR

Her blir turgåere bedt om å legge toalettbesøk langt borte fra bekker og vann. Og ta med seg brukt toalettpapir og kaste de i søppelboksene på parkeringsplassen.

– Vi har satt opp stativ med hundeposer, slik at turgåere har noe å ha brukt toalettpapir i. Med 82.500 besøkende i fjor er det absolutt noe vi vil se på.

