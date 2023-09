I dokumentaren tar den prisbelønte fotografen fra Steigen oss bokstavelig talt med i et dypdykk til de arktiske dyrenes verden.

– I sånne miljøer og under slike forhold så føler du deg veldig i live og i kontakt med naturen.

Slik beskriver den den internasjonalt anerkjente naturfotografen, Audun Rikardsen, hvordan det er å være i de omgivelsene man ser i dokumentaren.

Samtidig som han innrømmer at det høres ut som en klisje, beskriver han en dyp fascinasjon over å føle seg som en del av «den store helheten».

Audun Rikardsen fra Steigen er naturfotograf og professor i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: Audun Rikardsen

Takket nei til BBC og National Geographic

BBC og National Geographic har gjentatte ganger forsøkt å få til et samarbeid med Rikardsen, men tidsklemme har gjort at han har måttet takke nei.

– Det er artig å være med. Men det begrenser tiden man får brukt på egne forskningsaktiviteter, sier Rikardsen.

Han er nemlig også biolog og professor i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø.

Sammen med BBC tar Rikardsen bokstavelig talt et dypdykk i den arktiske verdenen. Foto: Audun Rikardsen

Etter en pandemi og mye planlegging, fant han omsider tid til å være med.

Det beskriver han som en stor ære.

Rikardsen sier at serien er en fin måte å formidle kunnskapen om det han forsker på.

– Ikke minst er det god Norges-reklame, for det er en serie som handler mye om Norden.

– Du føler naturen rundt deg, du er i en åpen båt og i vannet, du ser ting under vann, føler vinden og kulda.

Med oppvekst i fra Steigen og en farfar og onkel som tok han med på hvalfangst i tidlig alder, fikk Rikardsen lagt grunnlaget for en enorm interesse for dyr i havet. Foto: Audun Rikardsen

– Ja, for det ser jo fryktelig kaldt ut, men det er du kanskje vant til?

At man må ha tørrdrakt og gode klær er det ingen tvil om, og Rikardsen legger til at det er noe man vender seg til.

– Men det var kanskje en del av film-teamet som synes det ble litt kaldt etter hvert, humrer han.

– Viktig å få frem alvorligheten av menneskeskapte klimaendringer

Tone Kristin Reiertsen er sjøfugl-forsker ved NINA Tromsø, og er også med i dokumentaren.

Reiertsen kjenner Rikardsen fra gammelt av og sier hun fikk testet grensene sine i den nye dokumentaren. Foto: Tone Kristin Reiertsen / Privat

- Det var veldig gøy og lærerikt. Min jobb består delvis av å formidle sjøfugl-forskning. De belyser en del problemstillinger som er viktig, som klimaendringer.

Reiertsen mener det var viktig å bidra med kunnskap om lunde som art, fuglefjell og hvordan klima og miljø spiller inn.

– Hvorfor er dokumentaren viktig?

– Det er flere aspekter rundt det, men sjøfugl er den dyregruppa som har gått sterkest tilbake. Lunde er en karakterfugl som representerer mer enn sin art.

Reiertsen sier at det er viktig å få frem årsakene av menneskeskapte klimaendringer, og hvor alvorlige de er.

I Norge hekker lundefuglen fra Vestlandet og nordover langs hele kysten. Foto: Tone Kristin Reiertsen / NINA

For folk flest er ikke fuglefjell så tilgjengelig. Derfor mener Reiertsen det er viktig at de blir vist i dokumentarer.

– De representerer en del av en natur som er trua.

– Tror du denne dokumentaren gjør en forskjell?

– Jo mer man formidler det, jo større sjanse er det for at det går igjennom.

Viktig kunnskapsformidling

Silje Kristiansen forsker på klimakommunikasjon og holdninger på Senter for Klima- og Energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

Silje Kristiansen mener slike dokumentarer kan bidra til å øke sjansen for at enkelte vil leve mer miljø- og klimavennlig. Foto: Eivind Senneset

Hun forteller at medieforskning viser at mediedekning og dokumentarer kan være med å påvirke hvilke temaer folk tenker på.

– Dokumentarer kan øke folks vilje til å gjøre endringer i personlig livsstil, eller øke støtten til naturvernorganisasjoner.

– Det kan også også føre til positive holdninger og eventuelt gjøre politiske handlinger mer sannsynlige, sier Kristiansen.

Samtidig er koblingen mellom hva folk gjør og informasjonen de får kompleks og usikker, forklarer hun.

– Spiller det en rolle om disse dyrene er søte?

Klimaforskeren mener at kunnskapen om dyr og klimaendringene som formidles i dokumentaren er viktig. Foto: Audun Rikardsen

– Bilder eller fremstillinger av dyrene kan ha en effekt på folks følelser.

Om det at dyrene er søte kan lede til atferdsendring hos seere, er mer komplekst, sier Kristiansen.

– Hvor viktig er slik kunnskapsformidling?

– Personlig tenker jeg det er viktig, men vi vet fra forskning at kunnskap alene sjelden fører til endrede vaner.

Til tross for det, understreker hun at å spre kunnskap om arter og klimautfordringer, er et steg i riktig retning.