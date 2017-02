Åtte jenter fikk nakenbilder spredd i gaming-app

NRK har snakket med en av de åtte jentene, som de siste ukene har anmeldt ulovlig spredning av bilder i lukkede nettsamfunn. 17-åringen som går på videregående skole i Lofoten angrer på at hun lot noen ta bilder av henne toppløs.

– Vi var på en fest og badet i en jacuzzi, forteller jenta, som ønsker å være anonym.

Badingen ble filmet av en annen festdeltaker som sa at dette kom på nett, men i festrusen virket alt uviktig.

– Dagen etterpå kom angeren, men da var det for sent, sier 17-åringen til NRK.

Filmen ble slettet, men noen hadde kopiert den fra nettet og dermed ble den spredt videre.

Nå advarer politiet mot det som er i ferd med å bli «vanlig» blant unge.

Mister kontrollen

– Vi skal i dag har møte med samtlige foreldre på videregående skole i Svolvær, og snakke om nettvett. Det handler om at man må følge litt med på hva ens egne barn holder på med, og ta den alvorlige samtalen om hva som er lurt og hva som ikke er lurt å gjøre, sier Terje Pedersen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Mange ser ikke helt konsekvensen når man er ung, og sender et nakenbilde til kjæresten sin. Når bildet er sendt har man mistet kontrollen, sier politioverbetjent Terje Pedersen ved Svolvær politistasjon

Han har registrert åtte anmeldelser for ulovlig spredning av bilder på nett i Lofoten, og frykter at dette er bare toppen av isfjellet.

– Det er helt klart straffbart å både spre videre eller lagre slike bilder, opplyser Pedersen.

Politiet er spesielt oppmerksomme på en app som heter «Discord». I utgangspunktet er dette et uskyldig program som skal gjøre det lettere for folk som spiller dataspill å kommunisere med hverandre.

– Samtidig åpner appen for å lage lukkede rom hvor man kan dele bilder, som bare blir tilgjengelig for dem som er invitert, sier Pedersen.

Flere saker i hele landet

De siste ukene har det kommet opp flere saker der appen har vært i fokus. De unge guttene som er mest aktive kan komme med forespørsler om nakenbilder av bestemte jenter, koblet opp mot vedkommendes facebookprofil eller brukere på andre sosiale medier.

– Handler om å bli likt og sett

Marte Svartsund Thomassen og Bjørn Magnus Vian sitter begge i elevrådet ved Aust-Lofoten videregående skole.

– Ungdomskulturen er preget av at man skal bli lik og sett, og det er åpenbart at mange kanskje ikke tenker seg om de nødvendige antall gangene før de deler bilder, selv med folk de stoler på sier de to.

De tror det er viktig å ansvarliggjøre dem som gjør noe kriminelt.

– Fokuset rundt disse appene fører kanskje også til at folk begynner å lete spesifikt etter slike bilder, sier representantene i elevrådet. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det har vært en kultur rundt at de som deler nakenbilder får beskjed om at «det skulle du ikke gjort, og «det var dumt gjort av deg», men det er jo jentene som er ofre for en kriminell handling, sier Marte.

Samarbeid med Kripos

For å få tilgang til de ulike mappene i disse appene må man altså være invitert, og 17-åringen i Lofoten fikk høre via andre at bildene var delt videre.

– Jeg gikk til politiet og leverte anmeldelse så snart jeg fikk vite at materialet som jeg var på ble delt, sier Anna.

– De som eier serverne som deler disse bildene sitter blant annet i USA. Men vi samarbeider med Kripos, sier politioverbetjent Terje Pedersen.