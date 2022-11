Totalt kom det inn nesten 350 forslag, fordelt på en rekke forskjellige navn, da juryen ba folket i Nordland om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.

Prisen, som har blitt delt ut siden 2002, deles ut av NRK Nordland og Avisa Nordland.

Årets jury består av sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland, distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland, NHO Nordland-direktør Daniel Bjarmann-Simonsen og Gro Bergrabb, direktør i Nordland Musikkfestuke.

Nå har de fått hjelp fra folket til å finne fram til ti verdige kandidater.

– Tusen takk til hele Nordand for stort engasjement i jakten på Årets nordlending. Det er så mange personer i dette fylket som gjør en forskjell og det har vært utrolig inspirerende å lese alle forslagene som har kommet inn, sier Vibeke Madsen i NRK.

Årets kandidater

I år kom det inn forslag på over 100 forskjellige kandidater.

– Jeg har vært med i mange år, og dette er en sterk liste. Den er ikke proppfull av kjendiser, men derimot er det mange hverdagshelter som på hver sin måte virkelig gjør en stor jobb for andre mennesker, sier Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Her kan du lese mer om alle kandidatene og gi din stemme:

Trenger hjelp

Nå går arbeidet nemlig inn i en ny fase, og også her er juryen avhengig av hjelp fra Nordlands befolkning.

Tradisjonen tro bes også folket om hjelp til å velge ut hvem av de ti kandidatene som skal vinne.

Juryen oppfordrer folk til å stemme på nett der man også kan gi sin begrunnelse for valget. Disse vil bli vektlagt i utvelgelsen.

JURY: Jan-Eirik Hanssen, Vibeke Madsen, Gro Bergrabb og Daniel Bjarmann-Simonsen har utgjort årets jury. Foto: Kjetil Rakkenes Anda / AN

– Vi kan være kjempestolt av at vi har så mange driftige nordlendinger som bidrar til at samfunnet vårt blir enda bedre og mer levende. Det har virkelig ikke vært enkelt å plukke ut årets nominerte, men nå er vår jobb gjort og det er en et ting som gjelder: Løp og stem, lyder beskjeden fra jurymedlem Daniel Bjarmann-Simonsen.

Avstemmingen avsluttes 6. desember kl. 10.00 – og hvem som kåres til Årets Nordlending 2022 offentliggjøres like før jul.

I fjor ble Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen hedret. Se sendingen i opptak her. Du trenger javascript for å se video. I fjor ble Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen hedret. Se sendingen i opptak her.