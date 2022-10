Nederst i saken kan du sende inn dine forslag.

Prisen Årets Nordlending går til noen som har gjort noe ekstraordinært i løpet av året som har gått.

Og tradisjonen tro inviterer vi deg til å bidra i prosessen for å finne gode kandidater.

Her kan du komme med dine forslag!

Årets jury består av sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland, distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland, NHO Nordland-direktør Daniel Bjarmann-Simonsen og Gro Bergrabb, direktør i Nordland Musikkfestuke.

– Det første jeg tenkte da jeg ble spurt om å sitte i juryen i år også var «ikke blir jeg Årets nordlending i år heller!» Etter jeg hadde tørket øyekroken tok jeg meg til mot og tenkte at dette er jo veldig gøy og meningsfylt, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, som er med i juryen for andre gang.

Frist

Avisa Nordland startet med kåringen i 2002, og i 2009 kom NRK Nordland med på laget.

De to siste årene har Bodø/Glimt stukket av med prisen:

Kanskje kan det endre seg i år.

– Vi trenger gode forslag fra absolutt hele fylket. I fjor fikk vi inn forslag på 140 forskjellige kandidater. Jeg håper vi får inn minst like mange forslag i år, sier Vibeke Madsen i NRK Nordland.

Fristen for å nominere kandidater denne gang er 11. november kl. 12.00.

– Vi er helt avhengige av innspill og begrunnelser til gode kandidater. Dette er en breddepris der frivillighetsarbeid og dugnadsinnsats ligger i bunn. Det er like artig å få være med på denne kåringen hvert år. Det å få løfte fram mennesker som har preget året og gjort ting som legges merke til i samfunnet, det er veldig givende å være med på, sier Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i Avisa Nordland.

Tidligere vinnere av Årets Nordlending Ekspandér faktaboks 2002: Ulf Larsstuvold 2003: Øystein Gåre 2004: Odd Eriksen 2005: Amanda Hegge Jensen 2006: Rognankompaniet 2007: Shirley Bottolfsen 2008: Malin Arntsen 2009: Runar Berg 2010: Hans Edgar Furfjord 2011: Geir Arne Johannesen 2012: Halvdan Sivertsen 2013: Knut-Eirik Dybdahl 2014: Erlend Elias Bragstad 2015: Sverre Håkon Evju 2016: Marion Anne Knutsen 2017: Marcus og Martinus Gunnarsen 2018: Erik Plener 2019: Ramona Lind 2020: Bodø/Glimt 2021: Kjetil Knutsen

Send inn ditt forslag

Statuttene til prisen lyder slik:

«Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.

Årets Nordlending kåres av en jury nedsatt av NRK Nordland og Avisa Nordland, etter en bred høring blant Nordlands befolkning.»

Juryen er på jakt etter kandidater i alle funksjoner – fra hverdagsheltene i lokalsamfunnet til dem som har gjort noe som har bidratt til å skape stolthet eller bygge identitet for fylket, det være seg næring, sport eller kultur.

Forslag kan sendes inn her eller på e-post til nordlending@an.no. Du kan også bruke skjemaet nederst i saken.

– Det er kjempeviktig å løfte fram flinke folk som gjør en innsats for å utvikle regionen vår. Dette er en pris som henger høyt, og som mange er opptatt av. I fjor var det utrolig mange fine forslag på nordlendinger som her gjort smått og stort for samfunnet vårt, så det var ikke enkelt. Noe forteller meg at det blir ikke annerledes i år, sier Bjarmann-Simonsen.

Vibeke Madsen tror det er ekstra viktig å løfte fram de som gjør en forskjell i samfunnet.

– Nyhetsbildet har i lange tider vært preget av kriser og dramatiske hendelser. Jeg tror vi alle har godt av å høre at det skjer mye positivt rundt oss også. Har du en god kandidat, så ikke nøl med å melde inn. Du må også huske å begrunne hvorfor du mener at akkurat din kandidat fortjener denne utmerkelsen, sier Madsen i NRK.

Juryen skal finne fram til ti kandidater. Når den endelige lista er klar vil publikum få anledning til å gi sine stemmer. De ti kandidatene skal også presenteres i Avisa Nordland og NRK Nordland.

Årets Nordlending 2022 kåres like før jul.