Arctic Eagles takker nei til eliteserien

– Vi kan ikke se at like vilkår og rettferdighet, som Norges Ishockeyforbund legger til grunn, er ivaretatt, selv etter at vi har fremmet forslag til løsning for dette, skriver Narvik hockey i en pressemelding.

Tilbudet om spill i eliteserien kom fra forbundet 10. mai etter at Lørenskog ble fratatt lisensen. Siden den gang har Narvik-klubben vurdert tilbudet frem og tilbake.

Styreleder i Narvik ishockeyklubb Stig Winther sier til NRK at de fikk tilbud om å spille doble kamper, noe de mener ville medført en ulempe på bortekampene. Under et styremøte i klubben sent torsdag kveld, landet styret på at de takker nei til tilbudet om spill i eliteserien.

– På søndagene vil vi møte et uthvilt lag, da vil de tre poenge på søndagene bli svært vanskelig for oss å få med oss hjem, sier han.

Winther forklarer at det i så fall ville vært snakk om at de møter to forskjellige lag i løpet av ei helg, slik at Arctic Eagles vil ha en kamp i beina når de møter et uthvilt lag.

Ble invitert til spill i eliteserien

Narvik Arctic Eagles ble invitert til å spille i eliteserien, men skal ha satt fram noen spesielle krav om hvordan gjennomføringen av terminlista skal være med hensyn til at laget ville få så lang reisevei.

Representanter fra Narvik hadde møter med Norges Ishockeyforbund tidligere i uken for å finne en løsning.

Dermed blir kommende sesongs eliteserie gjennomført med ni lag. Lørenskog var sportslig kvalifisert, men fikk ikke fornyet eliteserielisens etter ikke å ha oppfylt de økonomiske kravene et slik lisens krever.

For øyeblikket sitter ledelsen i ishockeyforbundet i et styremøte, og er derfor ikke tilgjengelig for en kommentar.

Kom ikke til enighet om bortekamper

Ishockeyforbundet tilbudte Narvik å spille doble hjemmekamper mot samme motstander, doble bortekamper mot to forskjellige motstandere og ni enkeltkamper i midtuke, fire hjemme og fem borte.

Klubben skriver i pressemeldingen fredag at de godtok fire av ni midtukekamper på hjemmebane, men på grunn av de doble bortekampene mot to ulike motstandere foreslo de møte med samme klubb begge dagene, noe Ishockeyforbundet avviste, ifølge Narvik Ishockeyklubb.

– Styret og klubben lever godt med beslutningen, men det er klart at vi har en hel landsdel som er skuffet over at vi ikke er i eliteserien, sier han.

Likevel har styrelederen inntrykk av at tilhengerne har forståelse for avgjørelsen klubben har gjort.

– Vi håper at om vi skal spille i førstedivisjon til neste år og om vi kommer til kvalifisering, at vi kvalifiserer oss til en serie som er mulig å spille i økonomisk og sportslig, sier Winther.

Saken er tema under styremøte i ishockeyforbundet fredag kveld.