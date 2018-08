Appen sender deg på ville veier – snart får du ikke hjelp på telefon heller

Du kjenner sikkert til 177. En landsdekkende tjeneste hvor du kan få ruteopplysninger for å komme deg fra A til B.

Så langt har det ikke vært noe problem å få hjelp over telefon, av folk som kjenner fylket. Men nå går Nordland, som første fylke ut, over til å bli heldigital.

Det betyr at du snart bare får opplysninger om rutetilbud via nett eller app. Flere følger nok etter på sikt, og Nordland fylke sier det er en naturlig del av utviklingen, hvor de vil være først ut.

Problemet er bare at folk reagerer på at den digitale løsningen de snart sitter igjen med, ikke fungerer så veldig godt.

Brukerne liker det ikke

– Jeg vet at det er ganske mange som er fortvilet over dette systemet. Det virker ikke som at fylket vil at folk skal ta buss i det hele tatt, sier Marit Hansen fra Bjerka.

Hun har opplevd en hel del problemer når hun skal ut på reise i sine egne hjemtrakter.

Marit Hansen fra Bjerka forteller at brukere reagerer. Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg skulle fra Bjerka til Mosjøen, som egentlig er en enkel reisevei. Da ville appen at jeg skulle ta buss til Finneidfjord, for deretter å gå tilbake til Bjerka. Så skulle jeg ta toget til Mosjøen.

Også Susanne Setervik fra Mo i Rana reagerer. Siden hun er ufør og ikke har førerkort, har hun et stort behov for et godt busstilbud.

– Meg og samboeren min skulle ta bussen forleden, og ventet i 40 minutter siden appen ikke hadde oppdaterte sommerruter. Når vi ikke nå kan ringe, blir det svært vanskelig å finne ut de korrekte tidene. Dette går ut over både eldre og skoleungdommer.

Innrømmer feil

NRK har prøvd flere hypotetiske reiser.

Brukerne opplever at den digitale løsninga fungerer dårlig. Foto: Frank Nygård / NRK

177 Nordland ville for eksempel at vi på vår reise fra Bjerka til Mosjøen skulle ta buss til Korgen for å vente i nærmere to timer. Deretter skulle vi ta buss tilbake til Bjerka, gå fire minutter til Bjerka stasjon og ta toget til Mosjøen.

Et annet eksempel er fra Bodø til Circle K. i Mo i Rana (se video øverst).

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik, innrømmer at appen har forbedringspotensial, men at det likevel er riktig å ta steget nå.

Jobber med forbedringer

– Vi har funnet noen bugs i systemet og vi prøver å forbedre tilbudet hele tiden sånn at det skal være så godt som mulig.

Han peker på at de har fått inn sanntidsoppdateringer av busser og ferger, slik at man i sanntid kan se hvor båten eller bussen befinner seg.

På spørsmål om appen er god nok til å utfase telefontjenesten, sier Eggesvik:

– Vi prøver å forbedre tilbudet hele tiden så det skal være så godt som mulig.

– Vi har kommet til et punkt hvor vi må gjøre et valg om hvilke tjenester som skal være tilgjengelig. Også bankene gjorde på et tidspunkt et valg hvor de tok alt over digitalt.