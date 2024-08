Lille Henrik gir klar beskjed, og det er klart for en liten blund i vogna utenfor hjemmet i Bodø. Men å gi de små gode søvnrutiner det første året kan være krevende for foreldrene.

Mange nybakte foreldre laster ned mobilapper, som skal gi råd om alt fra soverutiner til foreldreoppdragelse.

– Det hjelper særlig når jeg er alene med begge ungene.

Det sier tobarnsmoren, Kaja Melå Imøy, om mobilappen Napper som skal hjelpe foreldre å skjønne når barna skal sove.

Hun fikk høre om appen fra andre småbarnsforeldre hun kjenner, som hadde gode erfaringer.

To måneder etter hun fikk sitt andre barn i april, lastet hun ned mobilappen.

– Han var så liten da jeg begynte å bruke den, og da følte jeg ikke at den var til så god hjelp. Men nå den siste tiden, opplever vi at den kan treffe veldig bra.

Kaja innrømmer at appen kan ha en placeboeffekt, men at den effekten ikke bør undervurderes. Foto: Matilde Mørk / NRK

Bruker kunstig intelligens

Imøy har lagt inn opplysninger blant annet om Henriks fødselsdato, vekt, høyde, hvor mange ganger barnet skal sove, og om han ammes eller får morsmelkerstatning.

– Etter rundt to uker gir appen forslag til når han skal legge seg neste gang og omtrent hvor lenge han skal sove, sier Imøy.

Appen gir så råd som skal hjelpe til med å finne den optimale søvnrytmen, ved hjelp av kunstig intelligens.

Imøy erfarer at appen utbedres kontinuerlig etter hvert som hun registrerer sovemønsteret.

Familien har brukt appen Napper til sønnen Henrik. Foto: Matilde Mørk / NRK

– Men kan det være placebo?

– Ja, det tror jeg. Placebo er en kjempeviktig effekt, som man ikke skal undervurdere.

– Det er jo litt dumt med appen. Man prøver jo å være minst mulig på mobilen sammen med babyen, sier Melå Imøy.

Hun tror ikke hun kommer til å bruke appen så lenge.

– Det er mest i et halvt års tid jeg føler det har noe for seg, sier hun.

80.000 daglige brukere

NRK har forsøkt å få kontakt med selskapet som står bak appen, uten hell.

Den svenske utvikleren bak appen hevder de har hjulpet millioner av familier til å få uthvilte barn.

Til det svenske nettstedet Breakit sier grunnleggeren av appen, Espen Janson, at de har omtrent 80 000 daglige brukere, og at nær en fjerdedel av alle norske foreldre som har barn mellom 0 til 18 måneder lar lastet ned appen.

På spørsmål om det er nødvendig med alle foreldreapper som er nå svarer Janson:

– Det skjer en enorm digitalisering av foreldreskapet nå, fordi det er først nå at den første generasjonen som har vokst oppmed smarttelefoner og er vant til appen, begynner å få barn.

Han avviser at appen fører til at økt skjermbruk rundt barna.

– Vi og andre aktører som utvikler denne typen løsninger ønsker å gjøre det enklere for foreldrene, ikke slåss om skjermtiden deres, sier Janson til nettstedet.

Jordmorforbundet skeptisk

Jordmorforbundet liker ikke utviklingen, og mener det viktigste foreldre kan gjøre er å bli kjent med barnet på naturmåten, gjennom å tyde babyens egne signaler.

– Det viktigste rådet vi jordmødre gir er å være oppmerksom på barnets signaler og møte ungene på behovene de har så tidlig som mulig. Særlig bør barnet få nok mat og kroppskontakt ved behov. Da sover de gjerne lengre og gode perioder.

Jordmorforbundet liker ikke utviklingen, og mener det viktigste foreldre kan gjøre er å bli kjent med barnet på naturmåten, gjennom å tyde babyens egne signaler, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Det forteller Hanne Charlotte Schjelderup som er leder i Jordmorforbundet NSF.

De vet om mange foreldre som bruker ulike apper for barna sine, men forteller at de ikke har hørt om denne appen.

Forbundet vet at det kan være ei utfordring å lese søvnbehovet til en nyfødt, men ber foreldre være tålmodig og ikke forvent gode søvnrutiner før barnet er mange måneder.

– Hvis det er noen foreldre som finner ut av de får hjelp av denne appen og det fungerer godt for dem, så må de veldig gjerne bruke den appen, men det vil også gå bra uten slike verktøy, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet er opptatt av at foreldre skal ha minst mulig skjermtid når de er rundt ungene.

– Det handler om at man kanskje mister dette samspillet som er nødvendig for at barnet skal falle til ro. Ferske foreldre bruker gjerne litt tid og prøver seg fram når de skal lese lydene og signalene barnet gir, sier hun.

Og legger til:

– Barnet krever mye fokus for trygg tilknytning. For mye skjermbruk er skadelig for trygg tilknytning. Vær derfor oppmerksom på babyen din, det er mye viktigere enn alt man finner på en mobil eller PC, sier Schjelderup.