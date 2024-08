– Hvis man tar melatonin på feil tidspunkt vil det ikke ha noen effekt. Det kan til og med forsterke problemene med å få sove, sier Bjørn Bjorvatn.

Han er professor og leder av Nasjonalt senter for søvnmedisin på Haukeland.

Men for en kortere periode og ved riktig bruk kan det fungere med kunstig melatonin.

– Hvis barnet ikke sover før langt på natt og skal tidlig opp, så kan melatonin om kvelden og bruk av dagslys om formiddagen være gunstig. Da holder det jo vanligvis å bruke det i tre-fire dager maks, og det vil jeg jo tro er relativt uproblematisk, sier Bjorvatn.

Professor Bjørn Bjorvatn er ekspert på søvnmedisin. Han mener melatonin helst bør brukes i samråd med lege, men kan brukes som en siste løsning for å snu døgnrytmen til normalen. Foto: Universitetet i Bergen

Helst skulle han sett at den populære sovemedisinen kun ble solgt over resept, for det er en stor risiko for å gjøre feil.

Slik anbefaler eksperten å bruke melatonin Dersom du skal bruke kunstig melatonin, er det viktigste å ta hormonet til riktig tidspunkt, og kun for en kort periode. Her er rådet fra søvneksperten: Ta melatonin tolv timer etter du har våknet. Det vil si ta melatonin klokken 23 dersom du våknet klokken 11 på formiddagen. Flytt tidspunktet for inntak av melatonin en time tidligere for hver dag, til du tar melatonin for eksempel klokken 19, og skal stå opp klokken sju dagen etter.

Søvneksperten forklarer at fra vi er bitte små, så produserer hjernen vår hormonet melatonin, som er med å styre døgnrytmen vår. Altså når vi blir trøtte og når vi våkner.

I ferien er det mange av oss som snur døgnet. Vi legger oss og står opp senere enn til vanlig. Da forskyves også melatoninproduksjonen i hjernen.

For noen blir det en utfordring å komme tilbake til normalen, når man begynner på jobb eller skole.

– Det er jo mange rapporter om at folk går i svime de første dagene på jobb eller skole, og får ikke gjort noe særlig, sier Bjorvatn.

Vi møtte familien Sunde i Storgata i Bodø. Pappa Ole Sunde står sammen med barna Aurora og Sjur. De snur døgnet i ferien, men har en klar strategi for å komme på rett kjøl når ferien nærmer seg slutten. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Blant de som har slakket opp på søvnrutinene i ferien, er familien Sunde fra Tysnes i Vestland. De har lagt ferien til Nord-Norge i år. Pappa Ole forteller om leggerutinene til barna:

– Det kan vel beskrives som elendig. Det sklir litt ut i ferien, sier Ole Sunde.

– Da vi var til frokost i dag tidlig, så lå minien igjen og sov til sånn 10–11. Jeg tror han sovnet klokken 01 år i går, ifølge han selv.

For sønnen Sjur har det vært vanskelig å få sove. Det handler blant annet om snorkingen til enkelte i reisefølget og de lyse nettene i nord.

– Hvis jeg skal legge meg veldig tidlig, så må det være helt mørkt. Men her er det jo sol hele tida, forklarer han.

Flere unge bruker melatonin

Siden 2019 har det vært nær en dobling i salget av melatonin. Tall fra Apotekerforeningen viser at det ble solgt over 870.000 pakninger av det kunstige hormonet i 2023.

Tallene viser kun det som er solgt gjennom apotekene, men melatonin har siden 2020 blitt solgt i vanlige dagligvare- og helsekostbutikker.

Farmasøyt S M Rabbi Hossain Chowdhury hos Apotek 1 Tordenskjold i Bodø, forteller at det meste av salget hos dem foregår over resept. Det vil si at en lege har skrevet ut medisinen.

Farmasøyt S M Rabbi Hossain Chowdhury hos Apotek 1 Tordenskjold i Bodø sier de fleste kjøper melatonin med resept fra lege. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi spør om hvilke vansker de har med å sove. Dersom det er slik at de våkner flere ganger om natta anbefaler vi en depottablett. Og dersom de sliter med å sovne, så anbefaler vi korttidsvirkende tabletter, forklarer Chowdhury.

De fleste som kjøper er over 70 år, men det har også blitt en stor gruppe under 20 år som bruker melatonin, ifølge Apotekerforeningen.

Anbefaler å bruke dagslys

Ifølge professor Bjørn Bjorvatn har det ikke vært meldt om skadelige virkninger av kunstig melatonin.

Det har vært vanlig å bruke for de som reiser over tidssoner for å hindre «jetlag», og for de som har skiftarbeid.

Hormonet melatonin blir solgt som kosttilskudd på apoteker, butikker og helsekostforretninger, og har langt på vei overtatt markedet for søvnmedisiner. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men det er lite forskning på hormonet og de vet lite om langtidsvirkningene av bruken.

En bekymring er at langvarig bruk kan redusere kroppens evne til å produsere stoffet naturlig over tid. I tillegg kan feil bruk forsterke søvnproblemene. Hans fremste anbefaling er å bruke naturlige metoder for å snu døgnet tilbake.

Slik snur du døgnet uten melatonin Foto: Benjamin Fredriksen / NRK Ikke la barnet eller ungdommen snu døgnrytmen helt på hodet i ferietiden.

Dersom døgnrytmen har forskjøvet seg, er den aller billigste løsningen å bruke dagslys.

Problemet er at dagslys for tidlig om morgenen vil flytte døgnrytmen feil vei. Derfor er det viktig å vite hvordan døgnrytmen er regulert i hjernen. Professoren anbefaler helst en myk overgang.

Anbefalingen vil være å utsette seg for dagslys klokken elleve første dag, så klokken ti neste dag, deretter klokken ni. Det betyr at man burde begynt noen dager før man skal begynne på jobb eller skole.

Hvis man skal opp tidlig og ikke har noe alternativ, så anbefaler han å bruke mørke solbriller de første timene etter at man har stått opp.

Familien Sunde, som er på ferie i det lyse nord, har en klar strategi for å snu døgnet når ferien er over.

– Ei uke før skolestart begynner vi å legge oss på det tidspunktet vi vanligvis bruker, for å gjøre oss klar til å begynne på skolen igjen, sier Aurora Fjeldet Sunde.

– Det er alltid et par dager med litt innkjøring, og så er det på hakket igjen. Men vi har vært bortskjemt med snille unger når det gjelder legging. Eller så er vi veldig gode foreldre, alt etter som, avslutter pappa Ole Sunde.