Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Vesterålen Marine Olje har åpnet en av verdens største og mest bærekraftige tranfabrikk, med en investering på 100 millioner kroner.

Fabrikken bruker en ny teknologi som utnytter råstoffet bedre ved å tilsette enzymer, noe som øker oljeutbyttet.

I tillegg til olje, kan proteinene fra leveren også brukes til menneskemat, som kosttilskudd eller i buljong.

Det Orkla-eide selskapet planlegger å øke salget til utlandet, da bare 30 prosent av de 8 millioner flaskene de produserer årlig går til norsk konsum. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi mener vi markerer noe som er viktig og historisk. Det er åpningen av verdens største og mest bærekraftige tranfabrikk, sier Stian Frivåg.

Han var en tydelig stolt leder av Vesterålen Marine Olje som onsdag kunne ønske prominente gjester velkommen til åpning av den nye tranfabrikken til 100 millioner kroner.

Her har de utviklet ny teknologi som gjør at de kan utnytte råstoffet bedre.

– Det er her inne magien skjer. Det som skiller vårt anlegg fra andre anlegg er at vi tilsetter enzym, sier Frivåg og peker på en stor tank.

Ifølge han er dette en helt ny måte å produsere tran på.

– Det er ingen andre som har gjort dette før. Vi har produsert tran i dette landet her i mange år og det har ikke vært veldig mange teknologiskifter. Vi påstår i all ydmykhet at dette er et av de store skiftene.

Bruker 100 prosent av levra

Før så varmet de opp tranen og separerte den, og brukte syre for å endre koaguleringspunktet, men nå bruker de enzymer. Det er det som er nytt.

Det enzymene gjør er det samme som de gjør i vårt fordøyelsessystem. Det bryter ned proteinene og gjør at levra slipper mer olje, sier Frivåg.

– Da får vi økt utbytte og mer olje.

Daglig leder i Vesterålen Marine Olje, Stian Frivåg sier Norge og Island er de største tranprodusentene i verden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Når de nå ikke velger å bruke syre i produksjonen, så kan proteinene også brukes til menneskemat. Det kan for eksempel bli brukt i kosttilskudd eller i buljong, ifølge Frivåg.

– I dette anlegget så brukes 100 prosent av levra til humant kost.

Vil øke salget til utlandet

På Myre har de prøvd og feilet seg frem til den beste måten å lage tran på. I dag er metoden enestående og satsingen her gir 15 helårs arbeidsplasser.

– Vi har mye sesongdrift og sånt, og dette er helårs arbeidsplasser og det betyr mye for Øksnes-samfunnet, sier Elisabeth Særdaø, ordfører i Øksnes.

Ordfører i Øksnes Elisabeth Sørdal er veldig stolt av det de har fått til i Vesterålen Marine Olje. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det Orkla-eide selskapet produserer allerede 8 millioner flasker tran i året, der bare 30 prosent går til Norsk konsum. Nyfabrikken gjør at de vil øke salget til utlandet.

– Med Møllers-merket som spydspiss, og en super solid bærekraftskjede, så er det som en «match made in Heaven». Dette har slagkraft ut i verden, sier driftsdirektør i Orkla Health, Shaher Yar Khan.

– Hvorfor tror dere det er mulig å tjene penger på tran?

– Det er et godt produkt som forbrukerne har trua på. Det er veldokumentert, også er det super-norsk. Det er ikke tukla med. Det er naturlig.

Det gjør at forbrukere i USA, Asia og Europa vil ha tran, ifølge Khan.

– Mange av de største markedene våre er et godt stykke unna Skandinavia.