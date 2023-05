Tiktokbruken har økt dramatisk de siste årene. I Norge har 1,2 millioner personer appen på telefonen sin, viser tall fra Ipsos. Det er en dobling på to år.

Det er derfor ikke så veldig rart at dette er en effektiv markedsføringsplattform.

Orkla er blant de som vet å utnytte dette. Tidligere i vår inviterte de kinesiske tiktokere og påvirkere til Lofoten for å selge Möller’s tran til andre kinesere.

Tiktok-påvirker og ernæringsfysiolog Xiu Xian har over 5 millioner følgere. Hun gjorde en live stream fra hotellrommet i Lofoten som fikk stor oppmerksomhet.

På under en to timers direktesending ble det solgt over 11.000 flasker tran.

– Jeg fokuserer på å hjelpe folk med å holde seg i form og ta sunne valg, sier Xiu til Lofotposten, som omtalte saken først.

Ved å være i Nord-Norge lærer hun mer om historien til tran og kan forklare folk om vitenskapen bak, sier hun til lokalavisa.

– Det kinesiske markedet er stort

Möller’s Tran vil eksportere mer tran til Kina, og derfor tester de ut å selge produktene til kunder via sosiale medier.

Og ved å invitere påvirkerne til Lofoten vil de enklere promotere produktet til kinesiske forbrukere, ifølge internasjonal merkevaresjef i Möller’s, Linn Helen Haga.

– Det kinesiske markedet er stort og fullt av muligheter. Spesielt utenlandske kosttilskuddsprodukter appellerer til kinesere, da importert kosttilskudd av mange anses å være av spesielt høy kvalitet, sier hun.

Tranflaskene selges i dag i over 30 markeder internasjonalt, hvorav Kina er et av Möller’s største markeder og satsingsområder i Asia.

Ifølge Haga er ulike sosiale medieplattformer som TikTok, Alibaba og Wechat populære salgskanaler i Kina. Og spesielt sistnevnte er en viktig kanal for Möller’s.

– Det er en app som vår målgruppe bruker aktivt i hverdagen og derfor en viktig kanal for oss for å nå ut til forbrukere.

Hun sier at underholdende materiell, levende bilder og bruk av påvirkere kan være gode virkemidler for å skape engasjement rundt produkter.

– Hvor effektivt er det å bruke påvirkere i markedsføring?

– Det kan være effektivt dersom man samarbeider med påvirkere som passer godt sammen med merkevaren. Altså at de er gode ambassadører for merket, brukere av produktet, representerer verdiene til merket og har følgere innenfor målgruppen vi ønsker å treffe.

Størst påvirkningskraft

Det er flere og flere som ser nytten av å velge sosiale medier, og en kanal som Tiktok, for å nå fram til potensielle kunder. Det sier universitetslektor i markedsføring ved handelshøyskolen ved Nord Universitet i Bodø, Nina Kramer Fromeide.

– På Tiktok trenger man noen mennesker som appellerer til den målgruppen som man ønsker å snakke til. Og så har Orkla funnet noen med mange følgere og som er godt likt. Så inviteres de til Lofoten for å skape denne stemningen av det norske samtidig som man får med seg disse stemmene.

Og kanalen har stor påvirkningskraft, ifølge høyskolelektoren.

– Til bestemte grupper som unge og unge voksne er det rett og slett på Tiktok at man har størst påvirkningskraft, sier Fromeide og legger til:

– Man identifiserer seg med disse påvirkerne. Unge og voksne blir så ekstremt påvirket.