Ap får stort sett støtte fra grasrota – men det er ett lokallag som skiller seg ut

I tillegg til å få komme med noen betraktninger rundt valget, har en del av lokallagene fått følgende tre spørsmål:

Er Jonas Gahr Støre rett mann til å lede Ap videre? Hvor fornøyd er man med ledelsen i Nordland Ap? 1 til 5. (1 lite godt – 5 veldig godt) Er Bjørnar Skjæran rett mann til å lede Nordland Ap?

Flakstad: Ordfører Hans Fredrik Sørdal

– Valgkampen har vært som valgkamper flest med husbesøk, stand og så videre, sier Sørdal.

– Man er selvfølgelig skuffet, men samtidig fattet.

Han svarer følgende på spørsmålene over:

Han er valgt på landsmøtet vårt og det forholder vi oss til. Vi har valgt en vi må støtte både i motvind og medvind. Det er en viktig egenskap i demokratiet. Jeg blir ikke å gradere dette. På samme måte som partilederen er ledelsen i Nordland valgt. Alle i Arbeiderpartiet bærer ansvar uansett om man er partileder, ordfører eller medlem. Vi står sammen i medgang men ikke minst i motgang, sier Sørdal, som understreker at han ikke ønsker utskiftninger.

Moskenes: Leder Laila Jusnes Kristiansen

– Resultatet er trist, men slik er demokratiet, sier Kristiansen.

Hun svarer følgende på spørsmålene:

Ja, det tror jeg. Det som har skjedd i valget kan ikke til skrives en mann alene. 4, er ganske fornøyd. Skal sies at jeg sitter der selv, da. Dette er det samme som med Gahr Støre. Det er ikke tiden for å vurdere enkeltpersoner. Vi er nødt til å ta et dypdykk, puste med magen og evaluere det som har skjedd.

Vågan: Gruppeleder Lena Amalie Hamnes

– Stemningen er bra, men vi er skuffet. Samtidig har signalene fra meningsmålingene vært tydelige, så dette var ikke uventet slik sett, sier hun.

– Nå er vi bekymret for utviklinga i fiskeripolitikken ettersom de blå får fortsette videre. Det vil vi merke både lokalt og nasjonalt.

Hun svarer følgende på spørsmålene:

Han er definitivt rett mann til å lede oss. Og det kan jo umulig hostes opp flere usaklige drittpakker om Jonas nå, det blir bra når vi får snakke om politikken framover. Jeg vil si fem. Vi er godt fornøyd med lederskapet. Vi er derimot misfornøyd lokalt med å ikke nå gjennom med saker på årsmøtet. Det står ikke på ledelsen, men det politiske gjennomslaget. Bjørnar Skjæran har gjort en utmerket jobb. Dette er ikke et lederspørsmål, det vi må diskutere er politikken.

Vestvågøy: Gruppeleder Eva Karin Busch

– Dette er min 13. valgkamp totalt, og verden går videre. Dette er ingen katastrofe, og vi står på for ny valgkamp. Jeg er ved godt mot, sier Busch.

Hun svarer følgende på spørsmålene:

Jeg har ingenting imot Støre. Han opptrådt godt og er både klar og tydelig. Det har vært et poeng denne valgkampen å snakke han ned, og det har de vel klart. Vi kan ikke skylde på han, det er andre ting som ligger bak. Jeg vil si 4, jeg synes jo de har vært litt lite fremme. Stortingsrepresentantene har vært mye fremme, men ledelsen har jeg sett lite av. Jeg vet ikke hvilken kontakt de har hatt med velgerne og lokallagene. De har ikke vært her i alle fall. Der vil jeg ikke uttale meg. Jeg har møtt han en gang i et møte, så det vil være urettferdig å dømme ut fra kun det.

Saltdal: Wenche Aimee Skarheim

Skarheim sier hun er veldig skuffet over valgresultatet, og mener valgkampen ikke har vært preget av politiske saker.

Hun skulle gjerne sett at partiet hadde klart å få fram skillelinjene bedre.

Ja. 4. Ja.

Gildeskål: Petter Jørgen Pettersen

Pettersen forteller at det ble som han antok, etter å ha registrert utviklingen underveis.

Han mener partiet har vært for lite konkrete i tunge saker, og peker på forsvar, Andøya-saken med mer.

Ja. 3. Ja.

Meløy: Gruppeleder Lisbeth Selstad Amundsen

Amundsen mener partiets strategi i utgangspunktet var grei, men at blant annet diskusjonen rundt skatteøkning har gjort velgerne usikre. Hun tror også at partiet har mistet ungdom til SV på grunn av oljeboring.

– Jeg blir overgitt over personfokus og drittpakker. Hvor mye skal Støre tåle?

Ja, men han straffes hardt for hans bakgrunn. 4. Ja.

Øksnes: Karianne Bråthen

Bråthen er skuffet over resultatet, og synes partiet har gjort en god valgkamp lokalt. Hun ser imidlertid at de har tapt mye på grunn av Andøy-saken og LoVeSe.

– Problemet var støtten til langtidsplanen, sier Bråthen, som mener det burde vært lyttet mer til grasrota.

Ja. 4. Mye ute på veien, man har stått veldig på. Ja.

Sortland: Gruppeleder Sigurd Jacobsen

Jacobsen sier han er skuffet over resultatet, og at det først og fremst er Andøy-saken som gir utslag. Samt oljesaken.

Ja. 5. Ja.

Evenes: Nestleder Torill Helene Larsen

– Mye dårligere resultat for Ap enn jeg hadde trodd. Er selvsagt veldig skuffet. Partiet må ta tak sentralt og bli mer tydelig på sakene våre, sier hun.

– Jeg synes vi har vært litt rund i valgkampen. Lokalt i Evenes har det gått ganske bra, det må vi bygge videre på til kommunevalget. Jeg har tro på at Ap vil reise seg igjen.

Ja. Har veldig tillit til ham. Han er en fin person med rette verdier. Synes han har fått unødvendig mye pes i media. Men noe må ha gått galt i ledelsen sentralt, er ikke fornøyd med dem. Nordland Ap har hatt en tøff tid med tunge saker og splittelse. Men jeg tror vi står han av, det er gode folk i Nordland Ap. Flystasjonen på Andøya/Evenes har vært en stor utfordring som har gitt splittelse i partiet. Det har vært utfordrende. Også Lofoten og Vesterålen-saken har vært splittende. Absolutt. Han har entusiasmen og tyngden som trengs. Har 100 prosent tillit til ham.

Ballangen: Leder Stein Tore Auran

– Trasig at det gikk som det gikk, men ikke uventet. Synes Ap har vært for dårlig under valgkampen i år. Ikke fått frem hva de ønsker å oppnå, det har jeg savna.

– Vi må bare samle oss nå og diskutere hva vi skal gjøre.

Per i dag har vi ingen bedre kandidater enn ham. Synes de små lokallagene rundt omkring fått for lite støtte. Det har vært vanskelig å få besøk av fremtredende Ap-politikere. Først siste lørdagen kom noen fra Nordlandslista på besøk hit. Det er jeg veldig skuffet over. Har ingenting å utsette på ham.

Tjeldsund: Leder Evald Hjalmar Joakimsen

– Som forventet. Selv om Ap gikk tilbake, er vi fortsatt klart største parti i Norge. Det er greit å ha med seg i fortsettelsen. Synes valgkampen har vært for toppstyrt og topptung.

Det har vært en del uheldige utspill som har frustrert på lokalnivå – som Evenes vs. Andøy, legger han til.

– Tror ikke det var en god sak at Barth Eide kom med det utspillet. Jeg tror vi ble straffet både regionalt og på landsbasis fordi det ble slått tvil om forliket på Stortinget. Det ble kanskje oppfattet som vinglete og lite troverdig.

Ja, det synes jeg. Han har vist en god evne til å fronte felles verdier. Motparten har prøvd å få frem ripene i lakken hans, men jeg er fornøyd med jobben han har gjort. De har vært en veldig god støttespiller for lokallagene og gjort en god jobb. Nordland Ap har kanskje vært litt i tvil om Evenes vs. Andøya, men har håndtert saken greit. Ja, absolutt. Hatt et godt samarbeid med ham. Han er en flink fyr.

Brønnøy: Leder Magnar Solbakk

– Et dårlig resultat, men vi er fortsatt største parti og har støtte fra nesten hver tredje nordmann. Men hadde håpet på tre eller fire representanter fra Nordland.

– Utfordringa for et så stort parti er at vi også må være et kompromissparti. Det er vanskelig både å være rødest og grønnest på samme tid. Samtidig må vi være ansvarlig, selv om vi er i opposisjon.

Han tror forlikene på forsvar og innvandring kan ha straffet seg.

– I tillegg ble det nok litt hakk i plata når det gjelder skatteøkning og velferd.

Han er den vi har som kandidat nå, så får vi se etter hvert. Jeg synes det blir feil å fokusere på én person. Vi taper og vinner valg som et lag. Å skylde på en person er avsporing av politikken. Stor tillit til Nordland Ap. Men vi har de samme utfordringene der. Må gjøre mange kompromiss. Vi har nok slitt med både Andøya og konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Det var vedtak som ga godt handlingsrom til andre parti. Absolutt. Det er politikken vi må diskutere, ikke enkeltpolitikere.

Dønna: Ordfører John-Erik Skjellnes Johansen

– I min kommune har vi fått skikkelig grisebank. Jeg skal være den første til å ta selvkritikk på for dårlig drevet valgkamp, sier Johansen.

– Det som er rart er at de som er frustrert over dagens retning for Norge rømmer til Senterpartiet, det gir jo ingen endring – kanskje er dette et distriktsoppgjør som ikke bare kommer av jordbruksforhandlingen og fiskekvotene. Vi må begynne å snakke slik at folk forstår oss.

Jeg har ingen grunn til å stille mistillit til Jonas. Han har en bakgrunn som ikke er klassisk. Men har valgt å tro på at alle skal med. En mann med hans bakgrunn tror jeg er egnet til å lede Ap, men vi greier ikke å formidle det til folk. Jeg har ingen grunn til å være misfornøyd med ledelsen i Nordland Arbeiderparti, har ingen grunn til å kritisere ledelsen akkurat nå. Har ingen grunn til å kritisere han heller. Han er en flott leder.

Hattfjelldal: Leder Asgeir Almaas

– Selvfølgelig ikke fornøyd mer resultatet, valgkampen skal vel evalueres sammen med partiet for øvrig.

Ja det bør han, han er valgt på landsmøtet som leder og bør fortsette frem til han evt. selv mener han ikke bør fortsette. 5 – godt fornøyd. Ja, han er riktig mann inntil han enten trekker seg selv eller ikke blir valgt på årsmøtet.

Bindal: Ordfører Britt Helstad

– Vi ønsket selvfølgelig en ny regjering, og i Bindal er det kommunereformen som har vært drivkrafta.

– Stor aktivitet og stor deltakelse, sier Helstad.

Det skal ikke jeg være kategorisk på. Jeg vil ikke uttale meg om det. Det må evalueres, på det nåværende tidspunktet ønsker jeg ikke noen mening om det. Nordland Ap skal få 4 av meg. Det jeg kunne tenkt meg litt mer er at de mer sentrale personene skulle vært mer ute i Distrikts-Norge. Arbeiderpartiet sier at de er distriktsvennlig, men jeg skulle ønsket vi var mer synlig. Jeg har ikke noe negativt å si om Bjørnar Skjæran, har egentlig bare positive ting å si om han.

Rana: Leder Linda Eide

Ja det vil jeg tro. Naturlig å evaluere valget, så får sentralstyret finne veien videre. Har ikke fått frem de viktigste sakene for partiet, og vært tydelige nok. Har tiltro til Støre som leder. 5. Absolutt, gjort en strålende jobb. Full tillit.

Lurøy: Leder Siw Moxness

Ja. det er ingenting som skulle tilsi at jeg ikke skulle ha tiltro til han. Evaluering er likevel naturlig. 5. Ja. Finnes ingen alternativer. Men valget må også få ei god lokal, og regional evaluering.

Vefsn: Leder Rune Krutå

Nja, mange tilbakemeldinger om utydelig ledelse. To ting som må vurderes: Ledelse og politikken. Ap har ikke vært tydelig nok i de store sakene. Vil ikke gi karakter, men enkelte lokale saker har vært vanskelige. Hovedproblemene for oss har vært flyplassaken, LoVeSe, og politireformen. Er usikker, handler ikke om enkeltindivid men om hvordan man tenker. Viktig at valget evalueres ikke bare sentralt, men også lokalt/regionalt.

Grane: Leder/ordfører Bjørn Ivar Lamo

Ja, han er valgt, men en gjennomgang, evaluering, er naturlig. Burde tatt signalene tidligere om at sakene det ble fokusert på ikke traff velgerne. 5. Ja, helt klart rett mann.

Andøy: Lokallagsleder Einar Åbergsjord

Ja det synes vi. Jeg synes at han er en av de dyktigste lederne vi har hatt på svært, svært lenge. Vi har gjort et dårlig valg, det har ikke med Jonas å gjøre, det handler om laginnsatsen. Det er ikke mannen Jonas det er noe galt med, tvert imot. Godt fornøyd med ledelsen i Nordland Ap. 5. De har stått på for oss. De har så til de grader stått på for oss her på Andøya. Absolutt.

Leirfjord: Ordfører Ivan Haugland

Jonas er jo valgt på landsmøtet og han er jo en mann med stor kunnskap og stort engasjement for partiet. Men vi ser at han har ikke nådd frem i kampen, tror det er for tidlig å si om han er riktig mann eller ikke. Men han er en veldig dyktig person, så får andre ta den vurderingen om han er riktig eller ikke. Vi er ikke helt fornøyd med valgkampen. Vi hadde noen utspill hvor vi ønsket å representere kandidatene våre for førstegangsvelgere – det ble ikke gjort. Mer fokus på de større områdene og mindre på distriktet. Ja, det tror jeg han er. Vi har stor tillit til Bjørnar, han er en aktiv og god mann for partiet. Nå tror jeg vi skal bruke litt tid på å finne ut hvor vi har misset.

Fauske: Gruppeleder Ottar Skjellhaug

Nei. 2. Nei.

Beiarn: Gruppeleder Linda Tove Moen

– Et skuffende resultat, nå må vi bare brette opp ermene. Vi kan ikke grave oss ned.

Nei (må ha generasjonsskifte). 4. Ja.

Steigen: Gruppeleder Fred Eliassen

– Ap lot Sp fronte distriktspolitikken, og kom for seint på banen. En stor sak som rammer hardt er selvfølgelig Andøy, som ble en stor sak for hele Nordland.