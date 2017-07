Anmelder Sea Safari Andenes

Bjørn Brøndbo fra Arctic Whale Tours har anmeldt Sea Safari Andenes for dyreplageri. Brøndbo mener rib-aktøren skremmer hvalen til å dykke før den har fått nok luft, og kaller det uforsvarlig. Marten Brill, daglig leder i Sea Safari Andenes sier til vol.no at de har respekt for Brøndbos mangeårige kunnskap med landpattedyr.

– Hvor vidt dette kvalifiserer han til å uttale seg om vårt kunnskapsnivå eller mangel på sådan er en annen sak.