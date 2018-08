Andøyselskapet selger rubiner fra Grønland til hele verden

Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) er Nord-Norges største entreprenørselskap med cirka 800 ansatte. De har hovedkontor på Andøya, og driver med blant annet utvinning av rubiner på Grønland. Etter ett år med produksjon er rubinene straks klare for salg.

– Vi produserer mer enn det vi hadde forventet at vi skulle klare, og får et produkt mye bedre enn vi kunne forutsett, sier Frode Nilsen, konserndirektør i LNS.

Nå jobbes det med å lansere rubinene på verdensmarkedet.

Rubiner kan være verd like mye, om ikke mer enn diamanter, avhengig av kvaliteten på steinene. Foto: Frode Nilsen

Som en vegg av rødt

Rubingruva Aapalluttoq, som på grønlendernes språk kalaallisut betyr Det røde fjell, ligger i ingenmannsland ved Fiskenæsset sørvest på Grønland. LNS har et lisensområde på rundt 200 kvadratkilometer, og har funnet rubiner på flere titalls ulike områder på stedet.

– Enkelte steder står det nesten som en vegg av rødt, sier Nilsen.

Nøyaktig hvor mye rubiner de henter ut i feltet ønsker han å holde hemmelig på grunn av konkurrenter, men han kan røpe at det er en betydelig mengde.

– Vi har lisens i 30 år og kan forlenge med ytterligere 20 år. Forekomstene er så store at det sannsynligvis kommer til å være drift hele perioden, sier han.

Høykvalitets-rubiner kan være verd mer enn diamanter, og de mest eksklusive kan ha en verdi på over 100.000 dollar hver karat, ifølge nettstedet Gemsociety.org.

Rubin, safir eller korund?

LNS har omtrent 50 ansatte i feltet og majoriteten av disse er fra Grønland. Disse ansatte jobber med å utvinne rubinene fra berget. Fargene på edelstenene kan variere fra stein til stein.

Frode Nilsen, konserndirektør i Leonhard Nilsen & Sønner. Foto: LNS

– Vi har hele spekteret, fra de helt blanke gjennomsiktige til de dype røde, og vi har 11 ulike hovedkvaliteter som vi selger de ut ifra, sier Nilsen.

Når en rubin er blank eller blå, kalles det for en safir. Den består av akkurat det samme mineralet som en rubin. Både rubiner og safirer er akkurat det samme som mineralet korund, men krystallene i rubinene og safirene har vokst annerledes.

– Det er det som gir rubinene den karakteristiske krystallflaten og gjør de gjennomsiktige. Det er den eneste forskjellen mellom en vanlig korund og en rubin, sier Håvard Gautneb, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Det er som en vegg av rødt, sier Frode Nilsen. Dette bildet er tatt av rubinene i berget på Grønland. Foto: Frode Nilsen

Mineralet korund finnes flere steder i Norge, men at noen av disse er av rubinkvalitet har Gautneb lite tro på.

– Korund er funnet i blant annet Alta, Sandnessjøen, Frolund og mange andre steder, men disse har ikke samme smykkestenskvalitet som rubinene. De er likevel populære å samle på, sier Gautneb.

Mange av rubinene du finner i smykker i dag er fremstilt syntetisk, ettersom rubiner og safirer er relativt enkle å lage. Men edelstenen kan ikke bare brukes til smykker, for mesteparten av de syntetisk fremstilte rubinene brukes i industrien.

– Det er et hardt mineral, nest etter diamanten. Det gjør at veldig mye av både den naturlige korunden og den syntetiske brukes til å fremstille slipemiddel. For eksempel sandpapir, sier Gautneb.

Disse rubinene blir utvunnet på Grønland og sendt til Thailand for behandling før de havner i butikkene. Foto: Frode Nilsen

Fra Grønland til Thailand

Når edelstenene er ute av fjellet blir de delvis sortert før de sendes videre til Thailand. Der fjerner de først gråstein fra rubinene, før de sendes videre til varmebehandling og sorteres inn i flere kategorier. Deretter slipes rubinene etter ønske fra kunden.

– Vi har tre personer som jobber for oss i Thailand, dette kan være starten på noe større, sier Nilsen.

Han forteller videre at Thailand har lange tradisjoner med rubiner.

– Dette er en betydelig industri i Thailand og det hevdes at mer enn én millioner mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt innenfor rubin-industrien.

Rubinene er allerede i salg i Danmark, og vi håper å kunne levere i Norge i løpet av siste kvartal i 2018 eller første kvartal i 2019, sier han.

– Vi har brukt mye tid på å markedsføre rubinene våre, og fronte den arktiske kvaliteten. Dette tror vi kommer til å bli en stor suksess, sier Nilsen.