Mandagsmorgen møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) pressen utenfor leiligheten sin i Oslo.

– Jeg har gledet meg masse i dag. Jeg synes vi har jobbet godt med å få til et budsjett hvor folk vil se at vi ser hverdagen deres, sier Vedum.

I forkant har det kommet flere lekkasjer om hvilke prioriteringer den nye regjeringen vil gjøre.

Fakta om budsjettlekkasjer Ekspandér faktaboks I dag legger regjeringen fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022. Dette er lekkasjene som har kommet hittil: Kommunene får økt sine frie inntekter med 2,5 milliarder kroner. 1,2 av milliardene settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har.

Elavgiften kuttes med 48 øre i januar, februar og mars og 9 øre resten av året. Grepet koster 2,9 milliarder kroner.

Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene.

500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav.

Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.

Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst.

Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent.

Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner.

Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.

Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet.

50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.

Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn.

150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett

Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.

Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold.

Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse.

Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner ekstra, ifølge Dagbladets Børsen.

30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten, ifølge TV 2. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. (Kilder: NTB og NRK)

Uendret oljepengebruk

Da Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober, vel vitende om at regjeringen skulle gå av noen dager seinere, var oljebengebruken beregnet til 322,4 milliarder kroner.

Regjeringen Støre, etter å i flere uker ha jobbet men å endre budsjettet, lander på nøyaktig samme tall. Dette innebærer et betydelig kutt i oljepengebruken sammenliknet med korona-året 2021.

Talle utgjør for øvrig 2,6 prosent av forventet verdi av Oljefondet ved inngangen til 2022, og er derfor godt innenfor handlingsregelen på 3 prosent.

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at det økonomiske bildet ikke er vesentlig endret siden oktober. Derfor er det ikke produsert noen nye økonomiske anslag for neste år.

Det betyr blant annet at regjeringen venter en økonomisk vekst på friske 3,8 prosent til neste år.

Den registrerte arbeidsledigheten (NAV-ledigheten) ventes å falle fra 3,2 prosent til 2,4 prosent.

Kutter el-avgiften

I dag kunne NRK fortelle at regjeringen vil de sette av 2,9 milliarder kroner til å kutte i strømavgiften.

– Er ikke dette en gavepakke for dem med store hus og god økonomi?, spurte programleder Astrid Randen i Politisk Kvarter.

– Dette er målrettet for hele Norge. Jeg tror de fleste er bekymret for strømkostnadene. Vi gjorde et grep tidligere i høst hvor vi økte bostøtten, som var rettet til de med aller dårligst råd. Vårt nye grep skal hjelpe alle, svare Vedum.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, er ikke like sikker på om grepet er en god idé:

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson for SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Tre milliarder reduksjon i elavgifter er en veldig stor sum, som ikke vil bety veldig mye penger for den enkelte strømkunder, fordi det skal spres på så mange. Jeg er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig eller nok målrettet, sier hun til NRK.

Siden Ap og Sp ikke har flertall på Stortinget, er det nettopp SV de etter alle solemerker må søke en budsjettenighet med.

Kommunene får mer

Det er også kjent at kommunene vil få nesten 3 milliarder kroner ekstra i 2022.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også lovet en ekstra milliard til klimatiltak.

Dette er kun få av satsingene i ekstrabudsjettet, som også er kalt tilleggsproposisjonen. Dette kan betyr at regjeringen vil sette eget preg på statsbudsjettet, som ble lagt fram av forrige regjering under Erna Solberg.

– Det går godt i norsk økonomi. Vi må legge fram budsjettet basert på det, sier Vedum.

En smilende Vedum kom ut fra boligen sin Oslo litt over klokka 7 mandag morgen og møtte pressen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Folk skal se at vi ser hverdagen deres, sier han.

Mandag klokken 12 legger Vedum fram alle endringene for statsbudsjettet.

– Et veldig bra klimabudsjett

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kaller ekstrabudsjettet som legges fram mandag «et veldig bra klimabudsjettet». Samtidig forventer han kritikk.

– Det kommer sikkert litt kritikk, for det skal opposisjonen gjøre. Det hører med, uansett hva vi legger fram. Men jeg mener det klimabudsjettet vi legger fram er et bedre budsjett som kommer til å skape mer arbeidsplasser og utvikling og dempe konflikter blant folk. Det er også viktig i den delen av politikken, sier Vedum.

På spørsmål om hvordan Vedum forventer at SV vil ta imot budsjettet, svarer han at de nok vil synes det er bra «uten at de vil si det så høyt med en gang».

– Jeg tror de vi synes at mange av de grepene vi gjør er gode, det tror jeg mange av de andre partiene vil synes også, sier Vedum.