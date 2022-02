Oppretter Norges første idrettslinje med yrkesfag: – På høy tid

1. mars får fristen ut for videregående utdanning. I dag kan du ikke ta yrkesfag dersom du går på et toppidrettsgymnas. Det gjelder over hele landet.

Det har flere aktører i Nordland gått sammen for å gjøre noe med. Allerede fra høsten skal Polarsirkelen videregående skole på Mo tilby yrkesfag i kombinasjon med skihopp, kombinert og langrenn.

– I Nordland velger to tredeler av guttene yrkesfag. Mens halvparten av jentene gjør det. Det er både meningsløst og urettferdig at så mange ungdommer ikke skal ha mulighetene til å kombinere videregående opplæring og idrett, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

I industribyen på Helgeland ligger en av landets største industriparker, som skriker etter arbeidskraft. Her ligger også Nord-Norges aller første helårsanlegg for hopp, som består av seks hoppbakker.

Eks-hopper og tidligere landslagssjef i hopp, Trond Jøran Pedersen, er styreleder i Fageråsbakkene.

– Et slik tilbud er vinn-vinn for alle parter, sier styreleder i Fageråsbakkene, Trond Jøran Pedersen. Foto: Frank Nygård / NRK

– Dette tilbudet er helt nødvendig for å holde ungdommen våre hjemme lengst mulig. I 30-40 år har vi sendt ut 15-16-åringer til skigymnasene rundt om i landet. Å kunne kombinere yrkesfag med idrett er ikke bare nøkkelen for å skape nye toppidrettsutøvere fra nord. Vi håper også å kunne tiltrekke oss elever fra hele landet som ønsker å satse.

– På høy tid

Anders Jacobsen er tidligere topphopper, og har vunnet både VM- og OL-medaljer og hoppuka. I dag er han hoppekspert i NRK.

Han har lenge ønsket at det fantes en idrettslinje for dem som vil gå videre som tømrere, rørleggere, elektrikere eller andre praktiske yrker.

– Jeg kan ikke begripe hvorfor det ikke finnes et slikt tilbud allerede, har Anders Jacobsen tidligere uttalt til Byggeindustrien.

Han blir veldig glad når han hører om det nye tilbudet i Mo i Rana.

– Dette heier jeg på. Det er på høy tid, og jeg håper de lykkes, sier han til NRK.

Etter et mislykket opphold på idrettslinja i Drammen som 16-åring, gikk han selv over på yrkesfaglinja.

– Om de blir toppidrettsutøvere eller fagarbeidere spiller ikke så stor rolle, så lenge man har en fin reise mot målet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg trivdes ikke spesielt godt. Jeg har alltid vært praktisk anlagt, og strevde med allmennfagene på idrettslinja. Drømmen og målet var å bli profesjonell skihopper, men jeg hadde ingen vei etter det.

Etter to år hoppet han av, og begynte på rørleggerlinja i stedet. At det gikk bra var takket være løsningsorienterte lærere på skolen.

– Det var min måte å gjøre det på. Men jeg skulle veldig ønsket at jeg hadde tilbud om et idrettsgymnas med yrkesfaglig retning.

Anders Jacobsen ble aldri helt ferdig med læretida som rørlegger, men han brenner fortsatt for yrkesfagene.

– Det er viktig at folk skal kunne gjennomføre skolen. Mange faller av, fordi de prioriterer idretten. Det er ikke alle som kan leve av den resten av livet. Det er godt å ha noe å falle tilbake på etter en endt idrettskarriere. Det er også gull verdt for arbeidslivet og få inn en motivert idrettsutøver.