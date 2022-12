Alfons Sampstedt blir spiller på FC Twente

Islandske Alfons Ssamstedt blir ny spiller på det nederlandske laget FC Twente, også kjent som Twente Enschede.

Alfons Sampsted kom til Glimt fra den svenske klubben Norrköping foran 2020-sesongen.

Han har tatt to gull i Eliteserien i løpet av tiden sin i Bodø, og om Glimt slår Strømsgodset på søndag, tar han også en sølvmedalje for klubben.

Sampsted har vært en av Kjetil Knutsens mest betrodde menn, og har beklet høyrebacken i tre strake sesonger, nesten uten skadeavbrekk.

Avisa Nordland har tidligere meldt at Bodø/Glimt ikke vil få noen overgangssum for spilleren, som har spilt over 80 kamper for Glimt i Eliteserien, samt 37 kamper i Europa, og 10 i cupen.