Det er stille inne i den ærverdige skolebygninga i Bodø. Koronaepidemien har satt en stopper for vanlige skolehverdager også her.

Men Christoffer Henriksen Bye og lillesøster Benedikte kommer gjerne innom skolen de begge har gått på. Særlig for storebror ble Alberthaugen skole et vendepunkt i livet.

Han har ADHD og da han gikk i 8. klasse gikk det stadig dårligere på den gamle skolen.

– Lærerne sa at jeg bare skulle gå ut av klasserommet hvis jeg var urolig. Når du går i åttende og får en sånn beskjed, da går du bare ... Du går rundt og føler deg dum hele tida, det gjør noe med deg.

Han fikk starte på den alternative skolen Alberthaugen. Før skolestart i 9. klasse hadde han fått høre at skolen hadde gitter på vinduene, vakter som passa på og at bare var banditter som gikk der.

Det viste seg å ikke stemme.

Alberthaugen bruker naturen aktivt. Her fra vinterturen på Saltfjellet i 2012, der Benedikte også var med. Foto: Barbro Andersen / NRK

Sluttet å bruke medisin

– Her er ikke alt bare penn og papir, du lærer ting mye bedre her, sier han og viser til skolen.

Elevene på skolen er ute i arbeidslivet en dag i uka. De vasker skolen og er turer i naturen.

I matematikken er lærerne kreative og bruker døra på matrommet til å tegne og lære.

– Du lærer mye. Jeg gikk fra null til en solid firer i matte.

Der han kom fra var det mange parallellklasser og over 20 elever i hver klasse. Her var de fire elever i klasserommet.

– Lærerne her er fantastiske. Man blir akseptert for den man er og behandla med respekt. Vi var jo ikke bare «banditter », vi var greie gutter også.

Også lillesøster Benedicte fikk starte på skolen. Hun hadde ikke like store utfordringer i det tradisjonelle skolesystemet som broren, men opplevde mobbing og slet med å konsentrere seg.

– Tida her er nok de tre beste årene jeg har hatt. Du får venner for livet og blir akseptert.

Hun så også hvor stor hjelp skolen var for storebroren.

– Jeg så den gode hjelpa han fikk. Jeg tror ikke han hadde sittet her i dag, hadde han ikke fått det tilbudet. Kanskje han hadde vært på kjøret, sier hun og kikker bort på broren.

Christoffer tror søstera har rett. Han er redd han kunne ha havna på skråplanet.

– Jeg slutta på medisin da jeg begynte her. Siden da har jeg aldri tatt medisin.

KJEMPER FOR SKOLEN DE GIKK PÅ: Søskenparet tilbake i ett av klasserommene på Alberthaugen i lag med rektoren. Benedicte hadde fast plass på pulten inne ved veggen. Foto: Barbro Andersen / NRK

Usikker framtid for skolen

Den alternative skolen i Bodø har eksistert i 36 år og har opp gjennom årene hatt langt flere søkere enn de har plass til.

Dette skoleåret går 20 elever her. 10 lærere sørger for at ungdommer som av ulike grunner har slitt i den vanlige skoler får muligheten til å lykkes.

Så sent som i fjor bestemte politikerne i Bodø at Alberthaugen også skal ta inn elever på mellomtrinnet. De fikk to nye stillinger og dermed har skolen nå tre avdelinger, to på ungdomsskolen og ei på mellomtrinnet.

Men Bodø kommune står overfor store kuttrunder.

51 millioner kroner skal kuttes innen kultur og oppvekst de neste to årene. 20 millioner i 2020 og 31 millioner i 2021. Grunnskolekontoret har foreslått at Alberthaugen skal ta to millioner av dette. Det innebærer to lærerstillinger.

– Det er merkelig. Det ene året får vi beskjed om å øke, det neste må vi kutte. Nå ser vi ingen andre muligheter enn å kutte på ungdomstrinnet, sier rektor på Alberthaugen, Ole Kristian Holmeslet.

Rektor ved Alberthaugen, Ole Kristian Holmeslet

Kuttet får konsekvenser for inntaket til høsten.

– Vi kan ikke ta inn nye elever på ungdomstrinnet fra høsten. For Alberthaugen får det enorme konsekvenser å kutte to lærerstillinger, sier rektoren.

Mange tidligere elever og støttespillere har nå gått til kamp mot kuttet. En underskriftsaksjon på nettet har i løpet av kort samla 2500 underskrifter til støtte for skolen.

Nei til kutt i ressurser og tap av et helt trinn på Alberthaugen skoe. Vi har ingen lærere å miste. Barna våre trenger sårt dette tilbudet fra 5-10 trinn.



Siste sjanse i bystyret

Siden det ble kjent hvordan kuttene rammer har flere politikerne tatt til orde for å få stoppa «nedtrekket» for Alberthaugen.

Gruppeleder Jonny Gulbrandsen i Frp var den som gikk i spissen for å utvide og få plasser også på mellomtrinnet ved Alberthaugen. Han medgir at det er rart at de nå året etter skal kutte.

– Arbeiderpartiet har hele tida vært på jakt etter Alberthaugen. Det er fordi de vil at alle skal lykke i A4-skolen. Men sånn er ikke verden, punktum finale. Vi er alle forskjellige og Alberthaugen er svært viktig for mange.

Sammen med Høyre og Rødt i Bodø har Frp levert inn en interpellasjon til bystyret der de ber om at Alberthaugen berges.

– Jeg er ganske sikker på at MDG og KrF støtter oss og da blir Alberthaugen skåna og kommunaldirektøren må finne pengene som trengs, sier Gulbrandsen.

Arbeiderpartiets gruppeleder Anne Mari Haugen sier de hele tida jobber med å finne løsninger som gjør det mulig å unngå kutt.

– Nå smerter det at vi må redusere noen av de stillingene vi har satsa på siste periode. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og korona-krisa gjør den verre. Det blir nedtrekk i hele skolesektoren, sier Haugen til NRK.

Hva da med Alberthaugen som er en skole for dem som faller utenfor?

– Skal det ikke kuttes ved Alberthaugen, som er en del av fellesskolen, så må det tas fra andre skoler. Her må alle ta sin del av børen, sier Haugen.

Fem mil på ski i vinterfjellet gir mestringsfølelse. Alberthaugen skole er en annerledes skole som hjelper elever som sliter.

Håper flere får muligheten

Søskenparet mener det må være plass for en skole som Alberthaugen i en så stor by som Bodø.

– Det er utrolig dumt at de tar bort et så godt tilbud. Veldig mange sklir ut i den vanlige skolen og blir ikke sett. Her blir de sett.

Christoffer er for lengst i fast jobb på gjødselfabrikken i Glomfjord, han er gift, har leilighet og to hunder. Søstera har også tatt utdannelse og fått fast jobb på møbelbutikk.

– Livet smiler, sier de to nesten i kor.