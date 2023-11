Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fotograf Preben Hunstad kritiserer Åge Aleksandersen og teamet hans for å bruke hans bilder uten å betale for de.

Hunstad hadde tidligere takket nei til å la de bruke bildene gratis, og foreslo at de heller kunne betale 2000 kroner for 18 høyoppløselige bilder.

Aleksandersens team svarte negativt, og hevdet at de heller pleide å kreditere fotografen på Aleksandersens Facebook-side i stedet for å betale.

Etter at bildene ble publisert på Aleksandersens Facebook-side, ble Hunstad kontaktet av teamet som sa at han kunne fakturere dem 2000 kroner for bildet de hadde brukt.

Det var etter at Hunstad hadde publisert et Facebook-innlegg på sin egen side hvor han kritiserte teamet.

Norges Fotografforbund kaller slike hendelser for tyveri og brudd på åndsverkloven. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mandag kveld la fotograf og journalist i Bodø Nu, Preben Hunstad, ut et Facebook-innlegg hvor kan kritiserer Åge Aleksandersen og teamet hans.

Grunnen er at de brukte bilder han hadde tatt av en konsert Aleksandersen spilte i Bodø.

Dette etter at Hunstad hadde nektet dem å gjøre det, uten at de betalte for det.

Kaller det en prinsippsak

Det var under et fotooppdrag på vegne av avisa Bodø Nu, at Hunstad fotograferte konserten til Aleksandersen.

I etterkant ble han kontaktet av teamet til Aleksandersen, som gjerne ville bruke bildene på sosiale medier, men uten å betale for de.

– Jeg sa at jeg normalt ikke gir ut bilder gratis, med mindre det er et ungt lokalt band som trenger hjelp med å få litt fotfeste. Åge Aleksandersen derimot tenkte jeg at ikke behøver min hjelp, sier Hunstad.

Åge Aleksandersen er for øyeblikket på turné med Gunnar Pedersen og en kvintett fra Trondheimsolistene. Foto: Kristin Agerlie

Fotografen ønsket en relativt billig penge for bildene, og foreslo 2000 kroner for 18 høyoppløselige bilder til fri bruk.

– Det handler jo ikke om pengene, det handler jo om at det er en prinsippsak at man skal betale for fotografers arbeid.

Svaret fra Aleksandersen og teamet hans var derimot negativt.

De hadde sagt at de ikke kunne betale en fotograf på hver eneste konsert.

I stedet pleide de visstnok heller å kreditere fotografen på Aleksandersens Facebook-side.

Åge Aleksandersen og teamet hans kritiseres for ikke å ha tilbudt betaling for bildene som ble tatt på konserten i Bodø. Foto: NRK

– Er man ung og ny fotograf kan det være fint, men erfaringen min er at jeg ikke vinner noe på slik eksponering.

Derfor takket Hunstad nei, men likevel skal ett eller flere av bildene hans ha blitt publisert på Åge Aleksandersens side på Facebook.

– Viktig å synliggjøre fotografers utfordringer

– Jeg har blitt kontaktet av småband i byen, av unge som så vidt har råd til lunsj, som har spurt om jeg kan hjelpe de å ta bilder og tilbyr betaling.

– Det blir en sterk kontrast til disse unge, når en så stor aktør som Åge Aleksandersen, med det ene utsolgte konsertlokalet etter det andre, ikke er villig til å betale, sier Hunstad.

Åge Aleksandersen sitt selskap, Tekst og Musikk AS, omsatte for rundt 19 millioner kroner i 2022. De gikk i overskudd med rundt 4 millioner etter skatt, ifølge Proff.no.

– Spørsmålet er jo at hvorfor er Åge sitt arbeid verdt mer enn fotografens?, spør Hunstad.

Det var på Stormen Konserthus i Bodø at konserten med Åge Aleksandersen ble avholdt. Foto: SYNNE MARIE TØMMERBERG

Han legger til at det er veldig, veldig mange som stjeler bilder og at det er viktig å synliggjøre fotografers utfordringer.

– Kanskje det kan gjøre at en ny fotograf kan ta betalt på oppdrag nummer to, istedenfor oppdrag nummer 20.

Etter at bildene til Hunstad var publisert på Aleksandersens Facebook-side og at Hunstad selv hadde publisert kritikk på sin egen side, ble han kontaktet av Aleksandersens team tirsdag.

– Da sa de at jeg gjerne kunne fakturere dem 2000 kroner for bildet som de hadde brukt.

– Ofte setter fotografen pris på det

Pressekontakt for Åge Aleksandersen, Kari Thorvik sier til NRK at teamet alltid spør om tillatelse til å benytte fotografers bilder i sosiale medier, mot å kreditere fotografen.

– Ofte setter fotografen pris på det og gir samtykke.

– Av og til ønsker ikke fotografen at vi bruker bildene, og da gjør vi selvfølgelig ikke det.

I dette konkrete tilfellet skriver hun at teamet i utgangspunktet ble tilbudt å kjøpe 18 bilder.

– Det takket vi nei til fordi vi ikke har behov for så mange bilder fra konserten, skriver hun i en e-post.

– Når ett av bildene ved en misforståelse internt hos oss allikevel ble benyttet, finner vi det riktigst å beklage misforståelsen, fjerne bildet og betale for den feilaktige bruken i formiddag, opplyser Thorvik.

Onsdag morgen ble Hunstad selv oppringt av Åge Aleksandersen som beklagde.

– Vi hadde en hyggelig prat og han ba om unnskyldning for at det ble som det ble.

– Det kan godt hende at det har vært noen misforståelser dem imellom, det vet jeg ikke noe om, men vi har skværet opp, sier Hunstad.

Norges Fotografforbund: – Brudd på åndsverkloven

Linda Dyrnes er daglig leder i Norges Fotografforbund, og sier at det skjer altfor ofte at fotografer får forespørsler om gratis bruk av bilder, når de egentlig bør få betalt.

– I en verden der det florerer av fotografier, kan det virke som om mange mangler respekt for både fotografen som profesjon, og bilde som åndsverk som noen har rettigheter til, sier Dyrnes Foto: Anna Maria Solum

Dyrnes sier at de ikke har konkrete tall på hvor mange fotografer som har opplevd å få bildene sine brukt uten betaling og tillatelse.

– Men relativt ofte får vi henvendelser fra advokatfirmaer med oppdrag fra fotografer i slike situasjoner.

Det tror hun kun er toppen av isfjellet.

– Hva anbefaler dere fotografer å gjøre, dersom de utsettes for dette?

– Det er tyveri og brudd på åndsverkloven. Så vi anbefaler absolutt å vise til loven i slike tilfeller, sier Dyrnes.

Hun har et klart råd til fotografer som vil beskytte seg mot slike hendelser.

– Bli medlem i et forbund som for eksempel Norges Fotografforbund. Da får du juridisk hjelp og et nettverk av erfarne fotografer som kan bidra. Vær tydelig på at du ikke driver gratisarbeid, og ikke bli fristet til å ta oppdrag selv om det er kjente artister.