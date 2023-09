– Det blir sikkert vemodig og mer til. Men alt til sin tid, sier Åge Aleksandersen.

Den folkekjære artisten har invitert NRK til kontoret sitt i tårnet nede ved havna i Trondheim. Der kan han se ut over fjorden, byen og folk mens han har skriver musikk.

På veggen henger et norgeskart stappfullt av knappenåler. Fra nord til sør, fra ytterst ute i havgapet til de innerste stedene langs svenskegrensa har ei nål.

– Jeg prøvde å ordne en oversikt over hvor jeg hadde vært og spilt, men jeg gav opp fordi det ble for trangt, sier han.

Åge Aleksandersen og Sambandet har spilt underholdt og begeistra publikum i flere tiår. Her fra da de spilte på Sommerfestivalen i Selbu. Foto: Hans H. Bjørstad

Vil gi seg på topp

Foreløpig er kalenderen hans full av avtaler. Men etter konserten på Sverresborg i Trondheim i august 2025, er den tom. Det skal den også forbli.

– Det er suverent å spille. Alderen merker jeg på reisinga, for eksempel. Jeg blir sliten. Og så kunne jeg tenkt meg å disponere kreftene litt annerledes, sier Aleksandersen.

Han koser seg fortsatt på scenen. Sommerens konserter har trukket fulle hus. Aleksandersen har lyst til å gi seg mens han og bandet, Sambandet, er på topp.

– Jeg føler at det er på tide og at det er riktig å gjøre det. Nå gjør vi så fine konserter at det kommer til å bli helt greit framover. Så er det sånn med turnévirksomheten med Sambandet tror jeg har lurt å avslutte mens det går det, i stede for å slutte når det går dårlig, sier han.

Opp- og nedturer

Åge og Sambandet kan se tilbake på en lang og imponerende karriere.

Etter at Aleksandersen slutta i Prudence starta han å spille musikk med Sambandet i 1976. Bandet har hatt en del utskiftninger opp gjennom åra, men dagens besetning har holdt det gående de 20 siste åra.

– Det har på mange måter vært den fineste Sambandet-perioden min da. Det må jeg si, sier Aleksandersen.

I 2016 gikk en hans store drøm i oppfyllelse da han fylte konsertsalen Royal Albert Hall i London med tilreisende fans.

Men konsertarrangør Svein Bjørge husker også ei tid der Åge ikke var like «hot». Spesielt i tida etter Prudence.

– Da arrangerte vi konsert med Åge i frokostsalen på ungdomsskolen i Steinkjer, sier Bjørge.

Siden har han solgt ut Steinkjerfestivalen med Åge og Sambandet på plakaten.

– Åge har vært en stayer. Det er nok en av nøklene til at Åge har fått den posisjonen han har. Han har aldri gitt seg. Selv da han knapt fikk penger til hyra, spilte han rundt omkring og bygde et publikum, sier Bjørge.

Åge og Sambandet har spilt for titusenvis av mennesker gjennom åra. Her fylte de Rismelen i Steinkjer under Steinkjerfestivalen i 2017. Foto: Solvår Flatås / NRK

Forståelse

Bjørge mener Åge og Sambandet nærmest har vært en garantist for å selge mange billetter for landets konsertarrangører og festivalsjefer.

Svein Bjørge har booka Åge og Sambandet flere ganger til Steinkjerfestivalen. Han mener de har vært en garantert for å selge billetter. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Han er et ikon, han er en legende. Heldigvis, for hans del, så har han sikkert tjent nok penger til at han kan kose seg i åra framover, sier Bjørge.

Han har likevel forståelse for at Aleksandersen gir seg med konserter.

– Jeg synes det er veldig trist. Samtidig har jeg full forståelse for det. Jeg unner han virkelig å hvile seg, sier Bjørge.

Blir ikke pensjonist

I år har Åge og Sambandet spilt rundt 30 konserter. De neste to åra blir det ikke like mange hvert år. Aleksandersen antyder at 15 til 20 konserter i året holder. August 2025 er det altså slutt.

Men Aleksandersen har ingen planer om å pensjonere seg helt etter det.

– Jeg har en idé om, kall det gjerne to plater da. Som har 10–12 sanger og cover og kommer på cd og kassett. Hele pakka. Frigjøring fra turnélivet gjør at jeg kan være mer i studio, avslutter han.