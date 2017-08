Advarer turgåere mot å stole på GPS-varsling

– Turgåere må ikke ha en overforventning om at redningstjenesten rykker ut så fort dem trykker på alarmknappen på GPS-en, sier redningsleder Bjørn Magnussen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

I helgen ble det satt i gang en leteaksjon etter en nederlandsk kvinne som ikke hadde rapportert inn posisjonen sin som forventet. Ektemannen varslet politiet i frykt for at hun hadde vært ute for et uhell, men kvinnen ble funnet uten at hun hadde behov for assistanse. Hun befant seg bare i en dekningsskygge for GPS-rapporteringssystemet.

Selv om letemannskaper ble satt inn i dette tilfellet, advarer redningssentralen turgåere mot å tro at hjelpen er kort unna så lenge man har med en GPS med et nødvarslingssystem.

– Vi sender ikke ut alle ressursene når vi får inn en slik alarm. Alle alarmer må dobbel-verifiseres. Vi må vite hvem som er på tur, om det er et turlag med mange involvert, eller bare en enkeltperson. Det er ikke slik at vi hopper i stolen og gjør klar når alarmen går, forteller Magnussen.

Både for din egen sikkerhet, og for å unngå unødvendige leteaksjoner, mener han det viktigste er å gi beskjed om hvor du har tenkt å gå, og når du regner med å komme frem.

I områder med høye fjell og daler er det ikke alltid GPS-er har dekning til å sende ut beskjeder. Foto: Ingjerd Strømholt

– Ikke forvent dekning

På markedet finnes det flere ulike GPS-er som kan rapportere posisjonen til redningstjenester eller noen hjemme. De fungerer på ulike systemer, men felles for alle er at det ikke alltid er dekning.

– De som går ut på tur bør ikke ha en forventning om at de kan ha dekning hele tiden. Du kan ikke stole blindt på en teknisk enhet, du må også kunne lese kart og vite hvor du er, mener Magnussen.

Enkelte systemer har en «Alt i orden»-knapp, som kan brukes for å fortelle de hjemme at alt er i orden, men flere av enhetene gir ikke alltid beskjed om denne meldingen er kommet frem eller ikke.

En manglende rapportering alene er derfor ikke alltid nok til at det settes i gang en leteaksjon.

Les også: Slik holdt vi øye med Monsen på villspor

– Ta kontakt

Har du likevel mistanke om at noen som er på tur har vært utfor et uhell, oppfordrer politiet deg til å ta kontakt.

– Det er aldri feil å ringe politiet og ta en vurdering sammen med oss. Vi sitter kanskje på opplysninger som kan være med å berolige, eller som gjør at vi mener det er grunn for å iverksette en redningsaksjon, sier seksjonsleder for politiets operasjonssentral i Nordland, Vidar Lundås.