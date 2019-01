Advarer om full storm og kraftige vindkast i Nord-Norge

Innover mot helgen bør folk skalke lukene i store deler av Nord-Norge. Statsmeteorolog Rannveig Eikill sier at lavtrykket som kommer fra Grønland vil røske godt tak de nærmeste dagene.

– Det er ventet kraftig vind i Nord-Norge, hvor det er Nordland som blir sterkest rammet. Her blir det opp mot full storm utsatte steder. Det er et stort synoptisk lavtrykk som nå dannes vest for Grønland, og som etter hvert beveger seg østover.

Dette gir kraftig vestavind på Spitsbergen og i Nord-Norge. I tillegg har Nordland og Øst-Finnmark fått et gult nivå på vindkast, og det er meldt orkan på Svalbard.

– I tillegg til sterk vind er det også sendt ut et varsel om gult nivå på vindkast. Her kan det på utsatte steder bli kraftige lokale vindkast mellom 30–35 m/s.

Fredag verst

Det skal i begynnelsen bli stille før stormen, bokstavelig talt. Men så tar det seg opp de neste dagene.

– Det er ventet sterk kuling allerede fra i natt, også bygger det seg opp utover torsdagen. På torsdag kveld og fredag formiddag er det meldt full storm i Nordland.

Først på lørdag vil vinden roe seg. Meteorologen fraråder å ta i bruk bilen når stormen er som verst.

– Det er sendt ut et farevarsel om vanskelige kjøreforhold i hele Nord-Norge. Dette er både på grunn av sterk vind, men også en forbigående temperaturendring. Det vil først komme snø, deretter regn. På fredagen dreier vinden inn mot nordvest og da kan det bli snøbyger.

– Hvordan blir det sørover i Norge?

– Det ser ut til at det kan bli en god del vind i Trøndelag. Der er det meldt sterk kuling utsatte steder utover morgendagen, og det kan øke til liten storm på kysten. Lenger sør for Trondheim vil det ikke bli like kraftig vind.

– Vær oppmerksom

Torsdag er det meldt faregrad 4 på snøskredvarselet i Nordland. I tillegg til vinden er Eikill klar på at fjellturen med fordel kan legges til over helgen.

– Folk må være forsiktig og oppmerksom når man ferdes ute i den kraftigste vinden. Skal du ut å kjøre må du bruke dekk som passer forholdene. Det kan bli svært kraftig vind i fjellene, så det er kanskje ikke så lurt å legge ut på fjelltur de nærmeste dagene.

– Har du noen andre råd?

– Det går i å feste løse gjenstander og generelt sett være oppmerksom på været. Det er vestavind, så det vil ta ekstra godt på Helgelandskysten og i Lofoten.