Omgitt av spekkhoggere fikk styrmann Alexander Olsen og resten av mannskapet på M/S «Skolmen» full klaff mandag kveld.

Et kast med nota var det som skulle til for å fylle båten med sild.

– Det var bra stemning. Vi er fornøyd med å få fisk og veldig glad hvis vi kan få det på et kast med minst mulig arbeid. Vi skal ikke klage på det, sier Olsen.

Hadde ikke plass til alt

Det var mandag kveld båten kom over «en fin flekk med sild» på passe dybde noen timer nord for Andenes.

Antall kast varierer, men denne gangen holdt det altså med ett. Olsen anslår fangsten til rundt 300 tonn.

– Vi har vel fått mer sild tidligere, men det er ikke noe vi ønsker. Vi laster maks rundt 220 tonn.

Dermed fikk en annen båt som allerede lå i området, det som ble til overs.

– Når skjønte dere hvor stor fangsten var?

– Du har en viss peiling i forkant. Det er ikke alltid like lett å avgjøre hvor mye det blir, men du ser på instrumentene.

Full klaff! Full klaff! Alexander Olsen

Spekkhoggerne flokket seg rundt

Men det var ikke bare sild M/S «Skolmen» traff på. Da de kom til området ble de tatt imot av spekkhoggere.

– Jeg vet ikke om jeg lyver om jeg sier det var hundrevis av spekkhoggere. Du hørte de rundt båten som sto og pumpet. Det var vanvittig med spekkhoggere. Det var også en del knølhval, sier Olsen.

– Det var kanskje ekstra mye rundt den båten da vi kom ut. Det er normalt at de trekker til når du pumper sild og holder seg rundt.

Men det blir ikke en ny karriere med spekkhoggersafari når kvoten er tatt.

– Da skal vi fiske torsk. Det er skreien er neste på lista.

– Jeg vet ikke om jeg lyver om jeg sier det var hundrevis av spekkhogger, forteller Alexander Olsen. Foto: Alexander Olsen

God uke

Silda har trukket ut fra fjordene og forrige uke ble mesteparten tatt i havet nord for Andenes.

I uke to ble det fanget til sammen 32.000 tonn sild av en totalkvote på nærmere 500.000 tonn.

Næringen har lagt bak seg et godt år.

– Fjoråret var veldig bra for sildeeksporten med positiv utvikling i pris. Det er mer bearbeidede produkter ute i markedet. Selv om tonnet gikk ned gikk prisen opp, sier kommunikasjonsleder Roar Bjånesøy i Norges Sildesalgslag.

Sild - Clupea harengus Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK Ekspandér faktaboks Norsk vårgytende sild: Bestanden har historisk sett vært opp mot 10 millioner tonn. Gyteområde: Norskekysten. Oppvekstområde: Barentshavet. Beiteområde: Norskehavet. Overvintringsområde: Vestfjorden, Tysfjorden og Ofotfjorden. Alder ved kjønnsmodning: 5–7 år. Kan bli 25 år, men med dagens skattleggingsgrad maksimalt 15 år. Den kan vege opp til 500 gram og blir sjeldan lengre enn 40 cm. Kjelde: Havets ressurser

Koronapandemien ga økte inntekter

Norge solgte for 3,8 milliarder kroner til utlandet i fjor. 600 millioner kroner enn året før.

En av årsakene til økningen er koronapandemien.

– I 2020 så vi det ble en styrke at den er billigere og har god holdbarhet. Eksportører jeg har snakket med sier at silda gjør det bra i kriseår, sier Jan Eirik Johnsen, som blant annet jobber med sild i Norges sjømatråd.

Varierende kvoter og et Russland som i 2014 sa nei takk til norsk sild, førte eksporten ned i en bølgedal.

Nå ser ting lysere ut, men Johnsen og næringen er usikker på hvordan 2021 blir. Selv om kvotene er større, er ikke det nødvendigvis en bra ting.

– Det er i utgangspunktet bra med større tilførsel, men vi vet også at såpass store kvoteøkninger setter press på prisen.

Noe annet som skaper usikkerhet er det viktige bærekraftssertifikatet MSC. Det mistet NVG-silda fra nyttår.

– Vi er spent på hvordan markedet reagerer. Tyskland er et av de aller viktigste markedene. Der har MSC vært viktig for innkjøperne. Vi følger med for å se hvordan det utvikler seg.