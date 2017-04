– Vi tar skarpt avstand fra forslaget til Sandberg

I Bodø lanserte statsministerkandidaten fem stolper i Arbeiderpartiets alternativ til regjeringens forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere.

Det gjorde han sammen med partiets fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø.

– Frp og Høyre vil kutte linjen mellom hav og land. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Det er å gi opp den viktige ambisjonen i Norge om at det skal være en sammenheng mellom det som fanges i havet og aktiviteten på land, sier Støre til NRK.

Heggø er naturlig nok helt enig:

– Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å begå en urett. Mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne fra hjørnesteinsbedrifter som følge av dette forslaget.

Sandberg: – Ingen er fornøyd med pliktsystemet

17. mars i går la fiskeriminister Per Sandberg fram stortingsmeldingen om pliktsystemet. Der foreslår han fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten til bestemte lokalsamfunn og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.

– For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Det er ingen som er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står fram og sier det fungerer. Derfor gjør vi disse endringene for å skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten, sa Sandberg til NTB den gang.

De tre pliktene som kan bli fjernet Ekspandér faktaboks Høsten 2015 la regjeringen fram sjømatindustrimeldinga. Her foreslår regjeringen blant annet å fjerne forbudet mot produksjon om bord for en del fisketrålere, samt en løsning av aktivitetsplikten, som hindrer industrien i å eie fartøy.

Reglene om leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt ble i sin tid innført for å sikre at fisk fra trålere skaper arbeidsplasser i bestemte fiskevær langs kysten. Det var Tveteråsutvalget som i desember 2014 foreslo å fjerne reglene.

Leveringsvilkår har hatt som formål å sikre dekning av landindustriens behov for råstofftilgang gjennom hele året, mens bearbeidingsplikten skal sørge for at leveringspliktig råstoff blir produsert av industribedriften som har kjøpt råstoffet.

Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholde, og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.

– Sandberg forstår ikke Nord-Norge

Forslaget fra Sandberg har skapt reaksjoner, særlig fra nordnorske kommuner og lokalsamfunn. Støre mener reaksjonene viser at Sandberg og regjeringen ikke forstår Nord-Norge.

– Men dere er enig i at pliktsystemet ikke fungerer optimalt. Trålerrederiene opererer i et globalt marked og de generere store inntekter til samfunnet. Bør det ikke være et åpent valg hvor man skal levere fisken?

– Nei, ikke på dette feltet. Vi fanger masse fisk i Norge som går til de åpne markedene internasjonalt. Men akkurat denne delen, som sørger for at vi særlig her i nord har levende anlegg, er det viktig at ikke forsvinner fra landsdelen, sier Støre og understreker at Arbeiderpartiet vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

