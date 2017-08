– Velgerne bør ikke stole på Senterpartiet

Miljøpartiet De Grønne vil ikke ha oljeboringen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil heller ikke Senterpartiet, skal vi tro vedtaket på landsmøtet i mars.

Men Rasmus Hansson advarer de miljøbevisste velgerne før valget: Senterpartiet er ikke til å stole på når det kommer til miljøspørsmål, mener han.

I eventuelle regjeringsforhandlinger med et mer oljevennlig Arbeiderparti, kommer Senterpartiet til å gi etter i spørsmålet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, ifølge Hansson.

– Senterpartiet er et usedvanlig delt parti, hvor en del er grønne, men hvor også svært mange har en høyst tradisjonell holdning til miljø. Senterpartiet er et veldig dårlig klimaparti, og det er ingen garanti for hvor partiet havner. Det er det viktig å være klar over når det skal stemmes til høsten, sier han til NRK.

– Aggressive motstandere av naturvern

Hansson mener Senterpartiet er aggressive motstandere av naturvern og at det kom til syne da de før jul la frem sitt alternative statsbudsjett.

– Senterpartiet var det partiet som la frem det aller minst klimavennlige statsbudsjettet, dårligere enn Fremskrittspartiet. Sannsynligheten for at de kan forhandle bort vern at Lofoten, Vesterålen og Senja er veldig stor.

Advarer mot Borten Moe

Og hovedårsaken til det, mener Hansson, er en bestemt mann: Nemlig Ola Borten Moe, første nestleder i Senterpartiet.

Tidligere oljeminister Ola Borten Moe har flere ganger tatt til orde for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Forrige gang Senterpartiet satt i regjering og hadde sjansen til å vise hva de sto for, så satte de Ola Borten Moen, populært kalt Olja Borten Moe, inn som oljeminister. Han er blant de største pådriverne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen som vi noen gang har hatt.

Og Hansson fortsetter:

– Borten Moe har hele tiden vært den mest uttalte og mest aggressive oljemannen i Sp. Han er også nå leder i et oljeselskap som satser det de kan på å tjene mest mulig penger på å ødelegge jordas klima. Folk som vurdere å stemme Senterpartiet må være klar over at de risikerer å få Ola Borten Moe som oljeminister som takk.

– Bare tull

Geir Pollestad, som representerer Senterpartiet på Stortinget, avviser blankt at velgerne trenger å være usikre på hva Senterpartiet egentlig mener.

– Dette er bare tull og det er synd at Rasmus Hansson vil skåre billige poeng ved å spre usannheter om andre partier.

Geir Pollestad i Senterpartiet kaller utspillet fra Rasmus Hansson for tull. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Pollestad understreker at Senterpartiet er tydelig i sitt program på at de ikke vil ha konsekvensutredning av de aktuelle områdene, og at alt som står i Sps valgprogram også er Sps valgløfter.

– Vi går til valg på for å gjennomføre mest mulig at det programmet, sier Pollestad.

– Er dere villige til å forhandle på dette området med Arbeiderpartiet?

– Nei til konsekvensutredning er vårt utgangspunkt og krav. Forrige gang vi satt i regjeringen med Ap i åtte år, greide vi å holde olje- og gassvirksomheten unna dette området. Det har jeg god tro på at vi ville klare også i en ny regjeringsperiode.

– Rasmus Hansson er bekymret for Ola Borten Moes innflytelse i dette spørsmålet. Har velgerne grunn til det også?

– Ola Borten Moe som første nestleder ledet programprosessen og det var den som endte med det vedtaket vi har i dag. Ola, i likhet med resten av partiet mener olje- og gassvirksomheten er viktig for Norge, men vårt landsmøte, som inkluderte Ola, var enig i at Lofoten og Vesterålen ikke skal åpnes.