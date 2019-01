– Sist gang vi hadde så mye snø må ha vært tidlig på 80-tallet, forteller Tommy Johansen.

Han og faren Tommy har nettopp tatt seg en velfortjent pause, etter å ha måkt snø siden klokken 07.30 i morges. Familien har tre biler stående utenfor hjemme deres i Andopen i Flakstad.

Flakstad er ett av stedene som har vært hardest rammet av snøkaoset som startet søndag. I tillegg har det vært dramatisk i Moskenes og Vestvågøy.

– Stakkars den jævelen som ikke har snøfreser i dag, legger Tommy til.

Det snør fremdeles i Lofoten, og ifølge meteorologen vil det fortsette noen timer til før det gir seg i ettermiddag.

– Vi har sett at det har kommet over 60 centimeter med snø på en måling, men når snøen fokker seg, slik som den har gjort nå, kan det bli både en, to og tre meter med snø, sier meteorolog Magnus Ovhed.

NEDGRAVD: Tommy og Julian har brukt hele morgenen på å grave fram to av bilene. Nå skal de begynne på bil nummer tre, som ligger begravd i snøhaugen til høyre. Foto: Tommy Johansen / Privat

Brøytebilene får ikke lov til å kjøre

Syv fylkesveier og riksveien i Lofoten er stengt grunnet faren for ras. Og det letter ikke på situasjonen av at heller ikke brøytemannskapene kommer fram.

– Hold deg hjemme. Brøytebilene sliter nok som det er med å komme fram, forteller driftsleder Hans Olav Abrahamsen i Rasmussen Anlegg.

Brøytemannskapene har kjørt i hele natt, og mandag formiddag. Flere brøytebiler får ikke love til å kjøre på grunn av farlige veiforhold.

Like etter klokken 10.30 mandag melder politiet at det har gått et snøras i Kremmervikveien på Ballstad i Vestvågøy kommune. Raset er omtrent 100 meter bredt, og stanset før bebyggelsen.

– Et slikt massivt snøfall har vi ikke hatt siden 1980-tallet. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Abrahamsen.

Ingen veier åpner i dag

– Det er kaotiske tilstander, og det har snødd opp mot tre meter. På de verste plassene har det sikkert kommet enda mer, sier Lars Friis i Sørvågen Maskin og Transport.

Og ifølge trafikkoperatør Christer Arntzen i Statens vegvesen er det ingen av de stengte veiene som vil åpnes i dag. En ny vurdering vil bli gjort først tirsdag morgen.