– Ikke tilfeldig at Nord-Norge nå har nestledere i tre partier

Til applaus og jubelrop fra en fullsatt landsmøtesal ble Ingelin Noresjø (43) valgt til andre nestleder i KrF på partiets landsmøte på Sola.

Ingelin Noresjø leder Nordland KrF, og i motsetning til nyvalgt leder Ingolf Ropstad og første nestleder Olaug Bollestad sto hun på «rød side» under partiets veivalg i 2018. Hun ønsket at KrF skulle forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å danne ny regjering

Dette ga henne en god posisjon da et sterkt splittet partiet skulle velge ny partiledelse denne helga.

– At jeg kommer inn nå handler om at partiet har behov for å vise at vi er et parti som ivaretar hele landet, sier den ferske nestlederen til NRK.

– Frykter Senterpartiet

Men valget av Noresjø handler om mer enn hvilken side hun sto på i partiet veivalg, tror professor i statsvitenskap Asbjørn Røiseland ved Nord universitet.

– Ingelin Noresjø er en tøff politiker som tør å stå opp for det hun mener. Hun framstår som ærlig og redelig, sier professor Asbjørn Røiseland. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det er ikke tilfeldig at hun ble valgt. Dette handler vel så mye om virkeligheten partiene må ta inn over seg foran høstens kommunevalg. På grasrota vokser den folkelige motstanden mot sentralisering.

– Det viser Senterpartiets voldsomme framgang. Partiene har behov for å komme disse strømningene i møte. Derfor er de på jakt etter gode representanter fra distriktene, sier Røiseland.

Det samme gjaldt nestledervalget i Arbeiderpartiet i mars da nordlendingen Bjørnar Skjæran ble ny nestleder. I tillegg ble Torgeir Fylkesnes fra Troms valgt til ny nestleder i SV i mars.

Den nye nestlederen i Ap er langt på vei enig i resonnementet til Røiseland.

– Det blir ekstra aktuelt å speile hele landet når konfliktnivået mellom by og land øker på grunn av regjeringens sentraliserende politikk, sier Bjørnar Skjæran.

– Fyller et behov

Ingelin Noresjø kjenner på at hun fyller et behov som partiet har akkurat nå.

– Partiet har behov for folk som kan representere ting utenfra.

For å unngå at partiet skulle bli et parti for Sør- og Vestlandet var det også viktig å få Nord-Norge med.

– Det er viktig at Nord-Norge har sentrale politikere både i partier som sitter i regjering, men også utenfor. At landsdelen har fått tre nestledere er svært positivt. Ikke bare for Nord-Norge, men for hele landet. Det gir bredere perspektiver på politikken, mener Noresjø.

– Vil få innflytelse

Kristelig Folkeparti avholder sitt landsmøte 26.-28. april på Sola. Ingelin Noresjø sammen med Olaug Bollestad i byparken i Stavanger sentrum. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Forsker Erlend Bullvåg ved Nord universitet mener det er bra for nordområdepolitikken at nordnorske politikere får sentrale posisjoner.

– KrF kan bli veldig viktig etter neste valg hvis de havner på vippen. Noresjø har prestert godt som fylkesråd for næring og har markert seg nasjonalt, sier han.

Professor Asbjørn Røiseland er ikke i tvil om at Nord-Norge – og kanskje spesielt Nordland – er inne en god periode med god representasjon inn maktens korridorer i hovedstaden.

Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel er olje- og energiminister, Frank Bakke-Jensen er forsvarsminister og det er flere statssekretærer fra Nord-Norge i regjeringen.

– Det hjelper å ha nestledere i et parti. Det er en svært viktig post når det gjelder konkret politikk. De vil få innflytelse, sier professoren.