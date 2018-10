– Å levere avfall må ikke bare være gratis, men man må få betalt for å levere dersom man skal lykkes i å redusere mengden plast i havet, sier Rolf-Ørjan Høgset, prosjektleder i Foreningen In the same boat.

Miljødirektoratet foreslår å legge på en ekstra avgift i havnegebyret for skip og fiskebåter, som skal finansiere bedre avfallsmottak og samtidig motivere fiskere og sjøfolk til å ta med seg søppelet de finner i havet.

Rolf-Ørjan Høgset, prosjektleder i Foreningen In the same boat. Foto: Privat

Forslaget ligger nå hos Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet skroter dermed ideen om at havner må ta imot avfall gratis.

Det er for dyrt, ifølge Thomas Hartnik, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.

– Fast avgift vil ikke hjelpe

– Miljødirektoratet er på ville veier, sier Høgset i Foreningen In the same boat, som jobber for å redusere marin forsøpling.

Miljøorganisasjonen har ryddet strender gjennom hele 2017 og 2018.

Han reagerer sterkt på at Miljødirektoratet mener det blir for dyrt å la fiskere levere søppel kostnadsfritt.

– De fremtidige kostnadene vil bli mange ganger større. Det blir merkelig å si at kostnaden ved et så sort problem blir for stor, sier han.

36.000 tonn plastsøppel hadde i sommer funnet veien til fiskeområdene i Barentshavet, ifølge Havforskningsinstituttets beregninger.

– Kostnaden ved å ta vare på herreløst søppel er ikke bare kostnadene ved avlevering, men tiden man bruker på å håndtere det, og ikke minst plassen det tar opp i båten, som ellers skulle vært fangst, sier Høgset.

– Det hjelper ikke med en fast avgift når det er en kostnad ved å levere uansett, sier han.

Tror alt blir levert

Søppel på havet er et stort problem. Også i Norge. Hvor stor mengde søppel som havner i havet hvert år er vanskelig å bli helt enige om, men på verdensbasis anslår forskere at det er snakk om opp mot 12 millioner tonn i året.

Thomas Hartnik, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Om søppel fikk en verdi, som i en panteordning, anslår Høgset at problemet raskt ville blitt løst.

Hartnik i Miljødirektoratet tror motivasjonen for å kaste søppel over bord uansett vil være mindre når alle må betale – uansett om de leverer søppel eller ikke.

– Hvis en fisker ikke har noen motivasjon til å kvitte seg med søppel på noen annen måte, tror vi at alt blir levert til havnen, sier Hartnik.

Hvis avgiften skal bakes inn i havnegebyret, må avgiften være så stor at den også kan finansiere en panteordning, mener Høgset, som sier det er irrelevant hvor midlene kommer fra.

– Det er en kostnad vi alle må blø for. Det er en kostnad fremtiden får, som går ut over alle, sier han.