– Elgturisme har et enormt potensial som ikke er utnyttet

Det har gått ett år siden elgfarmen Svartisen Moose ble en realitet ved foten av Engabreen i Meløy. Et sted hvor turister og andre elginteresserte kan møte, klappe og kose med elg som om at det skulle vært et hvilket som helst annet husdyr.

Idéen kom etter et besøk i Åre Moose Farm, der elgene er så tamme at folk både kan se og ta på dem.

Sverige har gjort god butikk på elgen. I vårt naboland finnes det nå rundt 30 elgfarmer som til sammen får én million besøkende i året.

– Elg er det mest eksotiske dyret vi har. Alle turister som kommer til Norge, håper å få se elg, sier Sylvi Jektvik i Svartisen Moose.

Historien problematiserer fangeskap

Den første elgfarmen ble opprettet like etter andre verdenskrig i naturreservatet Pechoro-Ilych i Komi. Men elgene ble syke og døde allerede i femårsalderen.

Sylvi Jektvik har jobbet ti år på elgfarm i Sverige. Nå jobber hun ved Svartisen Moose. Foto: PRIVAT

– Det handler om utveksling av kunnskap om elgen og dens naturlige vaner. Elger i elgfarmene i Sverige blir gjerne over 15 år gamle, hevder Jektvik.

Jektvik mener elgen må leve så naturlig som mulig, og forteller at de sørger for et variert kosthold for å unngå sykdommer.

Elgfrid ble funnet for to måneder siden alene. Hun satt fast i en dreneringsgrøft. Nå bor hun på Svartisen Moose. Foto: Svartisen Moose

I Norge er det ingen krav som bestemmer hvor stort område elger i fangenskap skal ha. Svartisen Moose følger de svenske standardene for hvor stort areal elgene har.

– Per elg skal det være minst en hektar. Vi har to voksne elger og en kalv på fire hektar, men vi skal bygge ut, forklarer Jektvik.

I en av NRKs tidligere saker om elgeksperimentene i Sovjetunionen mente flere at elgen er en art som trives best når den får være sin egen herre.

– Alle dyr har det best i det fri, på sine egne premisser. Men med nok kunnskap er det ingen problem å ha dem i fangeskap, sier Jektvik.

Elger bør alltid ha tilgang til et tjern eller vann å kjøle seg ned i. På elgfarmen Svartisen Moose har elgene en elv. Foto: Svartisen Moose

Turistene elsker elg

Også i nabofylket Troms, hos Polar Park i Bardu, merker de som drifter verdens nordligste dyrepark hvor populær elgen er blant turistene.

– Våre elger betyr mye for de utenlandske gjestene. De har en markedsverdi, sier dyreansvarlig Stig Sletten.

Polar Park åpnet i 1994 og har siden opplevd jevn vekst i antall besøkende. Nå har de både elg, rein, jerv, hjort, ulv, bjørn, moskus, gaupe og fjellrev.

Elgen har 15 hektar av denne parken som da er fordelt på 4 elger. Noe som er godt innenfor de svenske standardene.

– Vi opplever at dyrene trives godt, og blir gamle. Den eldste elgen vi har nå er 11 år gammel, forteller Sletten.

