Denne sommeren går NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge. 17 fylker og stopp ved 40 stasjoner står på plakaten. Leder og hjernen bak konseptet "sakte-tv" Thomas Hellum

– Ja, det kiler i magen, litt som før du skal strikkhoppe, sier Hellum

Forventet en kaotisk maurtue

– Å lage TV er et puslespill og et samarbeid mellom flinke folk. Hvor alle tar ansvar for sin bit. Min rolle er å sørge for at alle får beste mulige forutsetninger for å gjøre jobben sin, forteller Hellum.

I går ble de siste forberedelsene ferdigstilt, kameraene i front ble koblet og ferdigstilt til avgang. Det er hektisk og kaotisk, med spente mennesker som går inn og ut av toget før toget ruller av gårde om få timer.

– Det har vært spennende og hektisk i dagene før avreise, vi er omkring 60 personer ansatt i NRK som skal ombord i sommertoget. Mange kom i helga og flere i løpet av gårsdagen, det var forventet en kaotisk maurtue, sier han.

Første par ut

– Det ser veldig lovende ut, vi har en god følelse, sier Jeannette Platou og Nicolay Ramm.

Nicolay Ramm og Jeannette Platou starter som programledere og skal kjøre sommertoget fra Rognan til Steinkjer. I alt er det åtte programlederpar som har skal vise frem det beste av Norge langs toglinja gjennom åtte uker, altså en uke hver på alle par.

– Vi gleder oss til å møte folk der ute. Det er derfor vi er med på dette, å hilse på de som ser på NRK og besøke ulike steder, sier Platou.

Flere vogner

Åtte vogner samt en såkalt finke, som skal sørge for strømforsyninga.

– Vi har ganske bra strømforbruk når vi holder på. Så denne strømforsyninga er viktig, særlig når vi kjører Nordlandsbanen hvor det ikke er strøm i ledningen over oss, sier han.

Vogn nummer en er «pokervogna» som skal brukes som en fritidsvogn for alle de ansatte. Å ha muligheten til å slappe av i en slik vogn er viktig, forteller Hellem videre,

– Hvis folk har det artig og bra på jobb tror vi det synes på skjermen og høres på høytalerne, sier han.

RUTEN: Uke 26 Bodø-Steinkjer. Uke 27 Steinkjer-Åndalsnes. Uke 28 Åndalsnes-Røros. Uke 29 Røros-Eidsvoll. Uke 30 Eidsvoll-Voss. Uke 31 Voss-Notodden. Uke 32 Notodden-Vennesla. Uke 33 Vennesla-Sarpsborg. Foto: Ellen Baumann / NRK

Rundt klokka 11.00 hver formiddag, utenom søndag og mandag, ruller sommertoget ut på en ny dagsetappe.