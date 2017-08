– Det er et kraftig lavtrykk som kommer

Vakthavende meteorolog, Ola Mellem forteller at de har valgt å navngi «virvelen» som nærmer seg kysten for «Pøbelen».

– Det er et nokså kraftig lavtrykk, derfor vi valge å kalle den det, forteller Mellem.

@Meteorologene skriver på Twitter at det ligger an til å bli ruskevær både i Møre og Romsdal, Trøndelag og i Nordland på grunn av værsystemet som ligger øst for Island og nærmer seg norskekysten.

Det ligger an til å bli mye nedbør flere steder i fylket i løpet av det neste døgnet. Mellem tror det kan bli opp mott 45-60 millimeter på de mest utsatte stedene i Nordland.

– Det er lokalt mye nedbør. Høsten er på vei nå, så det er ikke uvanlig at vi får denne typen vær, sier han.

Ellers vil det komme vind fra sørvest opp til kuling styrke som fører med seg en del nedbør.Temperaturene vil bli noe kjøligere, men ikke så mye.

– I morgen blir det mellom 11 og 12 grader i Bodø. Tempearturen vil være nokså lik flere steder, men noe varmere i Brønnøysund-området, sier han.