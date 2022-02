En mann er tatt av snøskred i Trysil. Han ble gravd fram av folk i bakken, sier Pål Erik Teigen, stabssjef i Innlandet politidistrikt.

– Det var savnet en person, han er våken og ivaretatt av helsepersonell, sier Teigen til NRK.

Politiet vet ikke noe mer om helsetilstanden til vedkommende.

Skredet gikk etter at mannen kjørte utfor Bygderkanken på østsiden av Trysilfjellet. Han utløste selv skredet og ble tatt. Skredet var 100 til 150 meter bredt.

– Vi tar et grovsøk nå for å være sikre på at det ikke er noen flere i skredet, sier Teigen.

– Funnet etter 15 til 20 minutter

Driftssjef i SkiStar, Jan Linstad, forteller at det var et følge på mellom 15 og 20 personer i området overfor der skredet gikk.

– En kjørte og han ble tatt av skredet mens de andre sto over og så at han forsvant.

Linstad sier det var Skistars egen skigruppe som fant mannen etter 15 til 20 minutter, på en meters dyp i snøen.

Det er varsla skredfare 2 i Trysilfjellet, Lindstad mener det er en risiko for skred som hver og en må ta hensyn til.

– Området skredet gikk på er utenfor løypa, i et område der folk som vil utfordre seg sjøl litt ofte kjører. I helga var det flere folk som kjørte der, nå har det kommet enda mer bløt snø.

– Fryktelig mye å gjøre

Det var litt før klokken 12 at politiet fikk melding om at det hadde gått et snøskred i Trysilfjellet, og at det skal ha vært folk i skredet.

– Det er kun den ene personen som er meldt savnet etter snøskredet, men politiet kan ikke utelukke at det er flere personer der, melder politiet i en pressemelding.

Nødetater, frivillige og Sivilforsvaret bistår med å gjennomsøke skredområdet.

Politiet sier til NTB at de er i full utrykning.

– Det er fryktelig mye å gjøre her nå. Vi mobiliserer alt vi har av nødetater og frivillige, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft.

SkiStar Trysil skrev i går på sin egen Facebook-side at det har kommet over 30 centimeter med nysnø de siste dagene. Ifølge Yr har det kommet ytterligere sju centimeter det siste døgnet.