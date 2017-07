2–2 på Aspmyra stadion

Andre omgang nærmar seg slutten, og stillinga er 2–2 på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt og Ranheim spelar 1. divisjonskamp i dag. Dei to siste måla blei skåra i 77. og 80. minutt av Trond Nilsen for Glimt og Mats Lillebo for Ranheim.