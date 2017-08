27 nye millioner til oljevernsenter

Under sitt besøk i Svolvær i dag avslørte finansminister Siv Jensen at regjeringa ønsker å bevilge 27 nye millioner til oljevernsenter. Det skal være snakk om senter i Lofoten og Vesterålen. FrP håper det åpne opp for videre konsekvensutredning.