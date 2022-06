Bygger gigafabrikk til 17 milliardar

– Potensialet for verdiskaping er på 90 milliarder kroner fram til 2030, her skal sjølvsagt Noreg posisjonere seg, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Noregs første batterieventyr er i gang for fullt.

Batteriteknologien som heiter litium-ion skal drive oss inn i framtida mot klimaløftene for 2050.

Med stor betydning for lågutsleppsamfunnet og vår elektriske framtid.

Ikkje minst for bilane, fergene, lastebilane og syklane våre.

Dette er planen til regjeringa

Fleire stader i Noreg blir det bygga batterifabrikkar og den internasjonale konkurransen er enorm. Noreg sitt fortrinn er mykje fornybar energi som gir billeg straum og gode vilkår for batteriindustri.

Det gjeld særleg Nord-Norge.

Det største prosjektet, gigafabrikken Freyr i Mo i Rana, skal på lang sikt stå for batteriproduksjon for 180 milliardar kroner årleg. Nokre meiner det kan avløyse inntektene frå olje og gass.

Nyheita kom i dag, under næringsministaren sitt besøk i Mo i Rana. Her la han fram Noregs første batteristrategi.

Det er ein tipunktsplan for korleis Noreg skal bli ein leiande produsent og uvikle det som blir kalt ein lønnsam batteriverdikjede.

Slik skal Noreg bli batteristormakt Ekspandér faktaboks I den nye batteristrategien har regjeringa satt ned ti punkt som skal bidra til å gjere Noreg til en stormakt i verda når det kommer til batteriproduksjon. Ta leiarskap innan berekraft i heile batteriverdikjeda Framme Noreg som eit attraktivt vertskapsland for grøne investeringar Inngå industrielt partnarskap med sentrale land Stille opp med kapital, lån og garantiar som utløyser privat kapital Framme kompetansetilgang Leggje til rette for meir fornybar krafttilgang Bidra til tomter og annan sentral infrastruktur Sørgje for føreseielege, effektive og koordinerte offentlege prosessar Støtte opp under pilotkommunar i vekst Leiarskap om morgondagens batteriløysingar og utnytting av digitale teknologimoglegheiter

Målsettinga til regjeringa er store.

HISTORISK: – La det vere klart, vi skal nå klimamåla i Parisavtalen og vi skal ta omsyn til naturen og det biologiske mangfaldet. Foto: NFD

– Vi skal tiltrekke oss dei store invsteringane og gigafabrikkane i Noreg. Og vi skal vise leiarskap i heile batterifabrikkjeda. Det handlar om alt fra utvinning av mineraler til batteri, til bruk av fornybar energi, seier næringsministaren.

Skal tiltrekke dei store gigafabrikkane

Ifølge ein rapport laga av Sintef treng Europa 55 nye gigafabrikkar i løpet av dei 8 neste åra. Det er berre for å tilfredsstille elbilmarknaden.

Innan 20150 har verda behov for 600 nye batterifabrikkar, ifølge Rystad Energy. Etterspurnaden etter batteri vil stige frå dagens 300 GWt (300 millioner kilowattimer) til 4.900 GWt.

– Vi skal vise verda kvifor dei skal kome til Noreg for å vere med på denne industrien, seier næringsministar Jan Christian Vestre.

STORE PLANAR: Næringsministar Jan Christian Vestre på besøk hos Freyr i Mo i Rana Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Dette får store konsekvensar for kommunane og lokalsamfunna. Det stiller krav til bustadbygging, kulturtilbod, bygging av vegar og tomtar. Men berre dersom staten stiller opp, seier Vestre:

– Om Noreg grip moglegheita kan den norske verdikjeda for batteri sysselsette fleire titals tusen personar og omsette for minst 90 milliarder kroner innan 2030. Den globale etterspurnaden veks eksponensielt.

– Dette er historie

Etterspurnaden etter batteri er nær tredobla sidan 2018 og den globale marknaden kan bli opptil 20 gongar så stort dei neste åtte åra.

– Dette vil vere ein av dei absolutt største fabrikkane i Europa, seier administrerande direktør i Freyr, Tom Einar Jensen.

Dei vil drive anlegget i Mo med drøyt 600 menneske, og har ein ambisjon om å eliminere CO2-utsleppa.

– Eg er veldig glad for at vi bidrar med lån og garantiar for fire milliardar kroner for at dette prosjektet kan bli utløyst, seier Jan Christian Vestre.

Høge krav til miljø

– La det vere heilt klart: Vi skal nå klimamåla i Parisavtalen og vi skal ta omsyn til naturen og til det biologiske mangfaldet. Det inneber at batteri må produserast på ein endå meir berekraftig måte og med låge eller ingen klimagassutslepp, seier Vestre.

NRK skreiv først at regjeringa bidro med 17 milliardar kroner til gigantfabrikken. Det er feil. Det riktige er at regjeringa bidrar med 4 milliardar kroner i form av lån og garantiar.