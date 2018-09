10 år siden dramaserien: Virkelighetens «Himmelblå-barn» tar ferge til skolen

I dramaserien «Himmelblå» forlater hovedpersonen storbylivet, og slår seg til ro på den lille øya Ylvingen i Vega kommune, som har fått navnet Himmelblåøya.

Og nettopp dette gjorde også familien Ebbesen, som består av fire av øyas rundt 30 beboere.

– Jeg har jo alltid hatt lyst til å bo på gård. Når jeg kunne ta med meg familien og starte opp gården i Ylvingen, og dermed bidra i et lite lokalsamfunn, så er det ingenting som er bedre enn det, forteller far i huset, Bjørnar Ebbesen.

Det er delvis ganske sprøtt å bo der, forteller han.

– Det er mange turister her. Vi trodde nesten det var et 17. mai-tog som kom forbi, men det var bare turister som sjekket ut postkassene.

Tar ferge til skolen

Da Ebbesen-familien flyttet til øya, startet de opp den kjente restauranten fra serien, og har drevet den hvert år siden.

– Den har vært en suksess hele veien, forteller Bjørnar.

Utenom restauranten går dagene går stort sett til skole og lekser. Eirik og Mai-Lene går i dag på skole på øya Vega, og dit må de reise med båt.

Mai-Lene og Eirik Ebbesen trives godt på den lille øya. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er fantastisk å bo her! Når vi vil være med venner hjem etter skolen, tar vi bare båten, sier Mai-Lene.

Hun forteller at hun først fikk litt sjokk da foreldrene fortalte at de skulle flytte.

– Huset var jo falleferdig! Men vi har restaurert det, og nå er det kjempefint. I dag angrer jeg ikke et sekund på at vi flyttet. Noe av det beste er at vi kan sykle midt i veien her. Egentlig kan man gjøre hva man vil, legger hun til.

«Hey, Roy!»

– Det føles kortere enn ti år!

Det sier Hallvard Holmen, som spilte karakteren Roy Harry Hansen i serien. Ti år etter suksessen forteller han at han stadig blir stoppet på gata.

– Det var jo ingen som skjønte hvor stort dette skulle bli. Jeg blir fortsatt stoppet og ropt etter. «Hey Roy», skriker de.

Hallvard Holmen i rollen som Roy Harry Hansen i Himmelblå. Foto: Liv Ask / NRK

Selv om Hallvard kommer fra Mosjøen, føler han seg på hjemmebane i Ylvingen. Han har vært mye i Velfjorden og Brønnøy-området.

– Det er klart det gjorde det litt ekstra spesielt å få være med i serien, for det var jo nært.

Hallvard tror det er flere årsaker til at serien hadde så stor suksess.

– Det er jo en skikkelig «feel-good-serie». Det var ikke noe kult og hipt med raske biler og menn med kule solbriller. Det var en fin blanding av varme og humor, og relaterbare rollefigurer, forteller han.