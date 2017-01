10-12 kubikk med diesel lekket ut

Det har lekket ut diesel i havna i Skrova fra en drivstofftank. Ifølge Lofotposten kan lekkasjen skyldes at et rør under kaia som har sprunget lekk. Teknisk sjef Svein Christiansen sier til avisen at kommunen har tatt kontakt med et firma på Sortland for å få hjelp til å samle opp dieselen.