Viktig kontrakt for Ulstein Verft

Konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Vi er glade for at Acta Marine har valgt Ulstein til dette prosjektet, kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group i en pressemelding.

Kristian Sætre, administrerende direktør ved Ulstein Verft Foto: Arne Flatin / NRK

– Sammen med Acta Marine har Ulstein utviklet et topp moderne fartøy, og vi står klare til å bygge et skip som skal yte optimalt innen offshorevind, sier Kristian Sætre. Han er administrerende direktør i Ulstein Verft.

Kvalitet og leveringsdyktighet

Rob Boer i Acta Marine sier fleksibilitet ute i feltet, operasjonsevne på om vinteren, sikker overføring av folk og last blir viktige egenskaper ved skipet.

– Skipet vil bli det neste nivået i markedet og er svært velegnet til å operere i offshoremarkedet, særlig innenfor fornybar energi. Viktig for oss er også at Ulstein Verft er kjent for kvalitet og for å levere til avtalt tid, sier Boer.

CSV-fartøyet er 93,4 meter langt og 18 meter bredt og kan huse opp til 120 personer.