Hun smiler til de som kommer innom kantina i Kristiansund der hun jobber. Erika har en smittende latter og veksler noen ord med alle.

Mat har alltid vært en stor del av livet til Erika Johansson Endreseth. Både på jobb og hjemme. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg har alltid vært et positivt menneske, sier hun.

Det mener hun kommer innenfra og har ikke hatt sammenheng med hvor mange kilo vekta viste.

Redd sykkelhjulet skulle bli ødelagt

I 2015 veide hun 120 kilo. Ting som mange tar for gitt ble et problem. Tanken på en sykkeltur ble fort til bekymring for at sykkeldekket ikke skulle tåle vekta.

Da hun var på sitt tyngste slet Endreseth med å henge på aktivitetsnivået til barna. Foto: Privat

Med to gutter, på to og fire år, opplevde hun at hun ikke klarte å henge med. De hoppet trampoline og spilte fotball. Erika satt på sidelinja, bokstavlig talt.

Det var ikke et ønske om den «perfekte strandkroppen» som drev henne. Hun ville bare være en mer aktiv mamma. Derfor bestemte Erika seg for å ta en fedmeoperasjon.

– Jeg ønsket at jeg kunne springe etter dem, sier tobarnsmora.

Har forsket på hvordan folk har det etter fedmeoperasjon

Jorunn Sandvik utførte operasjonen på Erika. Etter det har kirurgen forsket på personer sin opplevelse av egen helse før og etter en fedmeoperasjon. Studien er basert på data fra et lokalt kvalitetsregister for fedmekirurgi i Helse Møre og Romsdal. I stedet for å måle effekten av operasjonen i forhold til vektendring, har hun målt effekten i forhold til hvordan pasientene selv opplever helsa si.

Jorunn Sandvik er doktorgradsstipendiat ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon i Helse Midt-Norge. Hun sier at fedme er en sykdom som ikke kan kureres, men som ligger latent i kroppen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det er et mål som er mye brukt i annen folkehelseforskning hvor den selvopplevde helsa er den som sier mest om hvordan det går, forklarer Sandvik.

Hovedfunnet i studien viser at de fleste opplevde helsa som dårlig før operasjonen.

– Dagliglivet blir mye tyngre dersom man må tenke seg om før man setter seg ned på en stol, sier Sandvik.

Fem år etter operasjonen opplever 66 prosent bedring både fysisk og psykisk.

Studien viser også at pasientene opplever at helsa er blitt bedre uavhengig av om de har gått mye eller lite ned i vekt, og uavhengig av om vekta har gått opp igjen senere. Den positive effekten på diabetes og andre sykdommer som følger med fedme vedlikeholdes selv om man går opp igjen.

Virker ikke på alle

I studien opplyser 25 prosent at operasjonen ikke hadde noen endring på helsa, mens ca ni prosent har opplevd at helsa er blitt dårligere fem år etter at de ble operert.

– Det forteller at dette er en behandling, som all annen behandling, som virker godt for noen, og som ikke virker like godt for andre, sier Sandvik. Hun understreker at fedme er en kronisk sykdom som ikke kan kureres med en operasjon.

Erika Johansson Endreseth jobber med mat. Det er en ekstra utfordring, men hun prøver å ta sunne og smarte valg. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Har oppnådd sine mål

Erika kjemper hver dag for å holde vekta nede.

– Man er nødt til å skjønne at det er en livsstilsendring, og at alt ikke blir bedre bare man blir tynn. Det kommer fortsatt perioder i livet der barna blir syke, eller man får syke foreldre, eller man kan havne i en skilsmisse. Det er mange ting som skjer i livet, og da må man være forberedt.

Tobarnsmora var på sitt tynneste ca ett og et halv år etter operasjonen. Foto: Privat

Hun har gått opp flere kilo siden hun var på sitt tynneste ett og et halvt år etter operasjonen, men hun har fått en bedre livskvalitet og har nådd sine mål.

– Det å kunne hoppe trampoline sammen med ungene, få plass i et flysete, eller sitte med føttene i kors, er det som betyr noe for meg. Jeg har det veldig fint i dag, sier hun.