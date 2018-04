Skuffet over navnevalg

Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen er skuffet over at Vestland blir det nye navnet når Sogn og Fjorande og Hordaland slår seg sammen. Han understreker likevel at han ikke vil gå til omkamp om navnet. Aasen har vært svært kritisk til navnet fordi han mener Vestland har med identitet å gjøre.