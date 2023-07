Ole Johnny Amundsen har ein travel dag som butikksjef på Norli på Åndalsnes. Han gler seg til å sjå heimkommunen på kinolerretet når den sjuande Mission Impossible-filmen har premiere neste veke.

– Det er jo heilt fantastisk. Håra på armane reiser seg berre vi pratar om det, seier Amundsen og viser fram gåsehuda på arma si.

– Kor mykje av Rauma trur du blir med i filmen?

– Er ikkje heile filmen frå Rauma då?

VAN MED CRUISE: Ole Johnny Amundsen gler seg til å sjå Tom Cruise utføre umoglege oppdrag i nærområdet sitt. Foto: Eline Håker / NRK

Noreg spelar Austerrike

Etter pressevisinga av filmen torsdag, kan kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad stadfeste at scenene frå Møre og Romsdal er romslege – og viktige – i sluttproduktet.

– Nesten heile siste del av filmen går føre seg i det nordvestnorske landskapet, fortel ho.

Sjølv om handlinga i filmen skjer i Austerrike, er Hobbelstad overtydd om at scenene vil fungere som reklame for fylket. Samtidig meiner ho at klippa frå Noreg er viktige, uavhengig av effekten på turistnæringa.

– Dette landskapet går no inn i actionfilmhistorien. Det er omgivnad for nokre av dei vanskelegaste stunta som nokon gong er laga. Det er gjævt i seg sjølv, seier ho.

Det spektakulære stuntet der Tom Cruise hoppar ut med motorsykkel frå Helsetkopen i Hellesylt på Sunnmøre, er alt sett av 13 millionar menneske på YouTube.

Kritiske mot insentivordninga

Sjølv om mange meiner det er artig å sjå Noreg på kinolerretet, er ikkje alle like fornøgde.

– Mange synest det er problematisk at utanlandske produksjonar får så himla mykje pengar frå staten, fortel Hobbelstad.

HISTORISK: Torsdag fekk Inger Merete Hobbelstad sjå pressevisninga av Mission Impossible. Ho meiner den er med på å skrive Noreg inn i filmhistoria. Foto: INA STRØM

Då den sjuande Mission Impossible filmen søkte om pengar i 2020, fekk dei 68 millionar norske kroner frå Norsk filminstitutt gjennom intensivordninga. Då var det ikkje att pengar til andre filmproduksjonar.

– Hodejegerne, basert på universet til Jo Nesbø, måtte spele inn store delar av filmen i Litauen. Sjølv om dei ønskte å spele inn i Noreg, forklarer Hobbelstad.

Insentivordninga Ekspander/minimer faktaboks Ordninga er meint for å auke talet på store internasjonale film- og serieproduksjonar i Noreg.

Både norske og utanlandske produksjonsselskap kan søke.

Filmen eller serien må produserast heilt eller delvis i Noreg.

Produksjonane kan søke om å få opp til 25 % av produksjonskostnadane tilbake.

Godkjende kostnadar er pengar brukt i Noreg som går til norske skattebetalarar.

I 2023 har spelefilmane Thug og The Gorge, samt seriane Succession og The Last of Us fått stønad gjennom ordninga. Kilde: Norsk filminstitutt

Noregs Hollywood

Tilbake på Åndalsnes fortel ordførar Yvonne Wold at ho set stor pris på å vere vert for store internasjonale produksjonar.

– Vi begynner å bli litt sånn Noregs Hollywood, seier ho med eit smil.

I tillegg til norske TV-seriar som 71 grader nord og Kompani Lautizen, har Rauma blant anna vore kulisse for Succession, Top Gear, Black widow.

– Det gir oss mykje aktivitet her når dei er her, og mykje merksemd i ettertid, forklarer ho.

STOLT: Ordførar i Rauma, Yvonne Wold, er stolt over at internasjonale produksjonar stadig kjem til kommunen. Foto: Eline Håker / NRK

– Oi, det er ganske fint her

På Norsk Tindesenter har resepsjonist Hannah Rekdal merka auka interesse for heimkommunen.

– Det gjer jo at folk blir litt meir obs på at det er ein stad som eksisterer, seier ho.

Sjølv om ho ikkje har sett dei tidlegare Mission Impossible-filmane, har ho tenkt å få med seg Rauma på kinolerretet.

– Når ein ser naturen på måten dei vil framstille den, blir eg sånn, oi, det er ganske fint her.