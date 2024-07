Meiner klimaavgift fører til meir utslepp – ikkje mindre

«Foreløpige tall fra Miljødirektoratet viser at importen av avfall til energigjenvinning har vært uforandret i perioden 2017–2023, men at eksport av brennbart avfall til Sverige er redusert med 33 pst. i samme periode. Foreløpige tall for 2023 viser også at eksporten av brennbart avfall til Sverige ble redusert fra 2022 til 2023, til tross for at satsen økte fra 192 til 238 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Avfall som eksporteres til Sverige, vil brennes innenfor EUs kvotesystem. Økte utslipp fra svenske kvotepliktige avfallsanlegg vil da motsvares av lavere utslipp andre steder i kvotemarkedet.

Utslipp fra alle svenske forbrenningsanlegg er underlagt EUs kvotesystem. Kvoteprisen har de siste årene ligget godt over nivået på den norske avfallsavgiften. Nå for tiden er avfallsavgiften på 882 kroner per tonn CO 2 -ekvivalenter noe høyere enn kvoteprisen.

Utslipp fra avfallsforbrenning utgjør over 3 prosent av norske ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dersom vi skal kunne innfri våre klimaforpliktelser, må også avfallsnæringen omstille seg og redusere sine utslipp. Nær 90 prosent av alle norske utslipp av CO 2 er priset gjennom enten avgift eller kvoteplikt.

Formålet med forbrenningsavgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagasser. Avgiften skal også bidra til å redusere andre miljøskader fra avfall, herunder bidra til en forsvarlig håndtering av farlig avfall. Når forbrenningsanleggene må betale for utslipp, belønnes anlegg som omstiller seg. Avgiften er utformet slik at anlegg som sorterer avfall, investerer i CCS-teknologi eller på andre måter reduserer sine utslipp, vil få redusert avgift.

Regjeringen er opptatt av rammebetingelsene til den norske fjernvarmebransjen, og følger med på utviklingen fremover. I tråd med Stortingets anmodningsvedtak skal regjeringen evaluere avfallsavgiften og komme tilbake til Stortinget ifm. neste års statsbudsjett.»

Finansdepartementet skriv i e-posten at vi skal sitere statssekretær Lars Ravn Vangen på dette.