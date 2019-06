Lokalt stortalent signerte med AaFK

Isak Dybvik Määtä (17) fra Langevåg har signert proffkontrakt med AaFK. – Det er veldig stort. Jeg setter stor pris på å ha fått kontrakt. Dette har jeg jobbet for så lenge jeg har spilt fotball, sier Määtä. Selv om 17-åringen har hatt tilbud fra andre klubber valgte han å fortsette hos AaFK. Sportslig leder i AaFK, Bjørn Erik Melland, er fornøyd med at en avtale er på plass. – Isak er en gutt med stort potensial, og han har en veldig tydelig identitet som spiller. Vi er veldig glade for at Isak ønsker å utvikle seg videre i AaFK i årene fremover, sier Melland.